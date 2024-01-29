تحميل pdf.. كشوف اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 الوجبة السابعة عبر منصة مظلتي

تصدرت قوائم اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد أن أعلنت وزارة العمل العراقية الخاصة بالشؤون الاجتماعية، بخدمات برنامج الرعاية الاجتماعية التي أتيحت للمواطنين، كنوع من أنواع الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة العراقية للفئات الأكثر ضعفا لتلبية متطلباتها الأساسية، خاصة وأن العراقيين يعانون خلال الفترة الأخيرة من ظروف معيشية صعبة نتيجة الأوضاع الاقتصادية التي أثرت العديد من الدول العربية منذ الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك مع التوترات الأخيرة في الشرق الأوسط.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

أعلنت الوزارة العراقية الخاصة عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق عام 2024 بعد إستيفاء جميع الشروط المطلوبة للتقديم، ويمكنه الاستعلام عن الإستحقاق، من خلال الدخول إلى موقع مظلتي، بما في ذلك الدخول إلى نافذة الرعاية الاجتماعية، وعلى المتقدم أن يقوم بإدخال اسمه بموجب بطاقة الهوية بشرط أن تكون صالحة، وتعبئة البيانات الأخرى المطلوبة، والتي بمجرد إدخالها يتم تنزيل قوائم بأسماء المستفيدين، ومن خلالها يستطيع الشخص ابحث عن اسمه.

شروط الحصول على وجبة الرعاية الاجتماعية في العراق

وفقا لوزارة العمل العراقية والخاصة بالشؤون الإجتماعية، يوجد بعض الشروط التي يجب إستيفاءها، وهي:

يجب أن يكون الأشخاص المشمولون في برامج الرعاية حاصلين على الجنسية العراقية.

يجب أن يقيموا داخل جمهورية العراق.

أن ألا يتلقوا أي شكل آخر من أشكال الدعم.

يشترط على المتقدم لبرنامج الرعاية الاجتماعية ألا يكون لديه دخل ثابت.

ألا يكون مالكاً لعقارات أو أي أصول أخرى قد تكون مسجلة باسمه، وذلك ضمن جهود الحكومة العراقية لضمان المساعدات المالية، يصل إلى من يستحقه فعلاً، ويكون له تأثير فعلي على الطبقات الفقيرة.

الاوراق المطلوبة للحصول علي دعم الرعاية الاجتماعية