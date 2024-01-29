نتيجة نت.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس ٢٠٢٤ برقم الجلوس جميع المحافظات

يعتبر الصف الثالث الاعدادي من المراحل المهمة في حياة الطلاب، فهي التي تؤهله إلى مرحلة الثانوية على حسب قدرات الطالب، ويتساءل العديد من الطلاب علي نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس ٢٠٢٤ ليتمكنوا من الاطمئنان على مستقبلهم، كما أنه من الضروري التعرف على الخطوات الصحيحة في الاستعلام على النتيجة، كل ما عليك هو متابعة السطور التالية للتعرف على كافة التفاصيل.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس ٢٠٢٤

بعد أن تزايدت التساؤلات في الفترة الأخيرة من قبل الطلاب علي نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس ٢٠٢٤ ردت وزارة التربية والتعليم المصرية أنه تم العمل على تصحيح الاختبارات وسوف يتم الإعلان على النتيجة فور الانتهاء من عملية التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة.

وقد أكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم الانتهاء من كافة مراحل التصحيح والمراجعة بداية من شهر فبراير ويمكن للطلاب الاستعلام على النتيجة فور الإعلان عنها، وقد تم التأكيد علي أن نسبة النجاح تتخطى 74% ويعتبر أفضل معدل وصلت إلى المرحلة الإعدادية فلا داعي للقلق الطلاب.

خطوات الاستعلام على نتيجة الصف الثالث الاعدادي

أوضحت وزارة التربية والتعليم بأن جميع النتائج سيتم ظهورها علي الموقع الالكتروني الخاص ببوابة التعليم ويمكن الاطلاع على النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم تسجيل الدخول علي الموقع الالكتروني الخاص ببوابة التعليم من خلال الضغط على الرابط التالي اضغط هنا

اختيار المحافظة التي يقيم بها الطالب من ضمن الخيارات الموجودة على الشاشة.

يطلب الموقع تسجيل بعض البيانات الخاصة بالطالب، وهي الاسم ورقم الجلوس.

الضغط على بحث سيتم ظهور النتيجة الخاصة بالطالب على الشاشة إذا كانت تم الإعلان عنها.

كما أنه تم التوضيح أنه يمكن طباعة النتيجة من الموقع للاحتفاظ بها.

كما تقوم كل مديرية تعليمية بالإعلان عن نتائج الطلاب عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة حيث لا يوجد موعد محدد للإعلان عن نتيجة ما يقدر بـمليون و200 ألف طالب وطالبة من طلاب الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية بينما يتم الكشف عنها بعد اعتماد المحافظ لها فوراً وتواصل الإدارات التعليمية تصحيح أوراق إجابات الطلاب للترم الأول.