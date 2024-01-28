موقع www.moe.gov.eg نتيجة الصف الاول والثاني والثالث الاعدادي الترم الأول بالرقم القومي 2024 الفصل الاول

لينك نتيجة الصف الاول والثانى والثالث الاعدادى الترم الأول بالرقم القومي 2024 يرغب آلاف الطلاب في معرفتها، وخصوصاً بعد اقتراب انتهاء أعمال التصحيح وتجميع الدرجات في كافة اللجان على مستوى جمهورية مصر العربية، وقد صرحت وزارة التربية والتعليم أنها تقوم بتجهيز الدرجات الخاصة بكل طالب حتى يتم الإعلان عنها إلكترونيا من خلال المنصة الرسمية التابعة للوزارة.

نتيجة الصف الاول والثاني والثالث الاعدادي الترم الأول بالرقم القومي

يتم الاعلان عن نتيجة الصف الاول الاعدادي برقم الجلوس والاسم، حيث يرغب كل طالب في الاطمئنان على أدائه في الاختبارات ومعرفة درجته في جميع المواد، ومن الجدير بالذكر أن أعمال تصحيح اوراق الامتحانات تتم على قدم وساق حيث تحرص الوزارة على الإعلان عن النتائج خلال أقرب وقت ممكن، كما تحرص على أن تسير هذه العملية على مبدأ من النزاهة والشفافية من أجل الحفاظ على حقوق الطلاب وعدم تعرضهم للظلم، وبمجرد انتهاء لجان التصحيح من عملها ستقوم المديريات التعليمية في جميع محافظات الجمهورية برفع درجات الطلاب على الموقع الالكتروني المعتمد من الوزارة، حتى يسهل على الطلاب الاستعلام عن النتائج بشكل الكتروني مجاني وتهيب وزارة التربية والتعليم بالطلاب وأولياء الأمور الانسياق وراء الشائعات والأخبار الزائفة عن ظهور النتيجة وعدم تصديق كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ومتابعة المواقع الرسمية التابعة لوزارة التربية والتعليم واستخدام المنصة الرسمية المخصصة للإعلان عن نتائج الطلاب.

وزارة التربية والتعليم نتيجة الصف الاول والثانى والثالث الاعدادى

يستطيع جميع الطلاب التعرف على نتيجة الصف الثانى الاعدادى الترم الاول 2024 عن طريق الموقع الرسمي الخاص بالوزارة واتباع الخطوات التالية: