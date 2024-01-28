“بدون فلـوس” مشاهدة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية الان عبر قنوات مفتوحة تنقل المباراة مجانا بجودة عالية ‏Egypt vs DR Congo now

يترقب محبي كرة القدم مباراة مصر والكونغو الديمقراطية خلال منافسات دور 16 من بطولة كأس الامم الافريقية، حيث يخوض المنتخب المصري الاول مباراة هامة تحت قيادة روي فيتوريا من أجل التأهل إلى ربع النهائي، ويعاني الفراعنة من غياب أحد أهم الأسلحة على رأسها محمد صلاح والذي أصيب خلال دور المجموعات في مباراة غانا وكذلك محمد الشناوي حارس مرمي المنتخب خلال مباراة كاب فيردي وأيضا امام عاشور أثناء اصابته بارتجاج أثناء التدريبات، ونقدم اليكم عبر المقال موعد المباراة والقنوات الناقلة لها فتابعوا معنا.

موعد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية كأس الامم الافريقية

تقام المباراة مساء اليوم الاحد 28 يناير على ملعب لوران بوكو في مدينة سان بيدرو في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت مصر والساعة 11:00 مساء بتوقيت السعودية.

نجح المنتخب المصري من التأهل من دور المجموعات والذي حل ثانيا بالمجموعة الثانية بعد تحقيق ثلاث تعادلات دون خسارة، ويطمح الفراعنة من تحقيق نتيجة إيجابية والفوز بالمباراة للتأهل للدور القادم، بينما استطاع منتخب الكونغو الديمقراطية من التأهل كثاني المجموعة السادسة بعد تحقيق أيضا ثلاث تعادلات، ولذلك فإن المباراة لن تكون سهلة على الفريقين.

واجه منتخب مصر نظيره الكونغو في 12 مواجهة جمعت بينهما استطاع الفراعنة من تحقيق الانتصار في 8 مباريات والتعادل في مواجهة واحدة والخسارة في ثلاث مباريات، وفي حال تأهل منتخبنا الوطني سوف يواجه الفائز من مباراة غينيا الاستوائية وغينيا خلال مباريات ربع النهائي والمقرر لها في 2 فبراير القادم.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو الديمقراطية

تنقل البطولة بصورة حصرية عبر قنوات بي ان سبورت ولذلك فمن المقرر ان تُذاع مباراة مصر والكونغو الديمقراطية عبر قناة beIN Sports AFCON 1 HD بتعليق على محمد على.

ومن المتوقع ان يبدأ روي فيتوريا المباراة أمام الكونغو الديمقراطية بالتشكيل الآتي: