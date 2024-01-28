اضبط مجاناً القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر والكونغو دور ال16

تترقب عشاق كرة القدم المصرية بشغف بالغ مباراة منتخب مصر أمام نظيره الكونغولي الديمقراطي، والتي ستُقام مساء اليوم الأحد، 28 يناير 2024، على ملعب لوران بوكو في مدينة سان بيدرو الإيفوارية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 ويدخل المنتخب المصري المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد تأهله من دور المجموعات دون خسارة، رغم أنه لم يحقق الفوز في أي مباراة ويسعى الفراعنة لتحقيق الفوز في هذه المباراة، من أجل مواصلة مشوارهم نحو التتويج باللقب الثامن في تاريخهم.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والكونغو

ستقام مباراة مصر والكونغو قريبا في إطار المنافسات الرياضية المثيرة وباعتبارها مباراة مهمة للكثير من المشجعين، قد يكون البعض مهتمًا بإيجاد القنوات المفتوحة التي ستنقل هذه المباراة المهمة يعد الاطلاع على المعلومات حول القنوات الناقلة والتي تتوفر عليها بالفعل وتعد قناة بي ان سبورت الناقل الحصري لمنافسات بطولة كأس الأمم الإفريقي 2023 بكوت ديفوار، حيث تذاع المباراة على قناة “BeIN Sports MAX 1”

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12604

معدل الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

أم عن القنوات المفتوحة فهناك أكثر من قناة

قناة tvt التوجولية

عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 275002

تردد قناة TRT (مفتوحة)

عبر قمر يوتلسات 7 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 275005

قنوات TV 5.8

وهي قناة مفتوحة علي القمر الصناعي تركسات 42 شرقًا

تردد 12356 H معدل ترميز 7100

تردد 12346 H معدل ترميز 96003

تردد قناة Rti الإيفوارية

(مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تردد قناة Ortb البينينية