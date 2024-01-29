مبروك للجميع.. أسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية العراقية 2024 عبر موقع وزارة التعليم mohesr.gov.iq

أعلنت وزارة التربية العراقية منذ وقت قريب إتاحة بعض من فرص العمل لبعض الكوادر الوظيفية لديها، ويتساءل الكثير من الأشخاص الذين سجلوا طلبات على خطوات الاستعلام على أسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية العراقية 2024 وقد ردت وزارة التربية العراقية بالخطوات الصحيحة في الاستعلام على النتيجة، وكافة التفاصيل التي يتساءل عنها الموظفين، كل ما عليك هو متابعة السطور التالية للتعرف على التفاصيل الكاملة.

أسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية العراقية 2024

أوضحت وزارة التعليم العراقية أنه يمكن الاستعلام على أسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية العراقية 2024 الكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة التعليم العراقية من خلال الضغط على الرابط الخاص بهم اضغط هنا

اختيار تعيينات 50 ألف درجة من بين الخيارات الموضحة على الشاشة الرئيسية للموقع.

يطلب الموقع تسجيل بعض البيانات الشخصية الخاصة بالمتعلم، ثم يتم اختيار المحافظة الموجود بها المعلم التي يود الاستعلام.

بعد الانتهاء من تسجيل كافة البيانات يتم الضغط على استعلام، وسيتم ظهور كافة التفاصيل الخاصة بنتيجة المستعلم على الشاشة.

ما هي ضوابط قبول التعيينات الجديدة في وزارة التعليم العراقية

بعد أن أوضحت وزارة التعليم العراقية الخطوات الصحيحة في الاستعلام على نتيجة القبول لكافة الأشخاص المتقدمين على الوظائف، يتم التساؤل على أهم الشروط التي على أساسها يتم فرز طلبات التقديم، وقد أوضحت وزارة التعليم طريقة الفرز وهي كالتالي:

تم التوضيح بأنه يتم فرز الطلبات التي تم تقديمها على أساس سنة التخرج الموضحة في طلب التوظيف، ومعدل القبول، كما أنه يراعي الحالة الاجتماعية أيضاً للمتقدمين، ويتم أيضاً الاستعانة بالشهادة سواء بكالوريوس او غير ذلك، وتم التوضيح بأنه يتم فرز الطلبات بشكل جيد ليتم تعيين الموظف المناسب في الكادر المناسب.

شروط التقديم في تعيينات وزارة التربية العراقية

يوجد بعض الشروط التي حددت للراغبين في تقديم طلب التعيين في إحدى الوظائف المعلن عنها من قبل وزارة التربية العراقية، وهي: