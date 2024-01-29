رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر 2024 عبر موقع الوكاله الوطنية للتشغيل

أعلنت الحكومة الجزائرية بأنه تم طرح برنامج خاص بسيدات الغير عاملات، ويتساءل العديد من السيدات على خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر 2024 كما أنه من الضروري التعرف على شروط التقديم على البرنامج ليتم قبول كافة المتقدمين، وقد تم توضيح كافة التفاصيل الخاصة بالبرنامج في السطور التالية.

التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر 2024

أوضحت الحكومة السعودية بأنه يمكن التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالهيئة الوطنية للتشغيل من خلال الضغط على الرابط الخاص بهم اضغط هنا

اختيار منحة البطالة للسيدات من الشاشة الرئيسية للموقع، ثم يتم اختيار الولاية التي تقيم بها السيدة.

يطلب الموقع تسجيل بعض البيانات الشخصية للمتقدم.

كما يجب إرسال كافة الأوراق والمستندات التي يطلبها الموقع، وهي صورة من بطاقة الهوية الوطنية للمتقدمة، و2 من شهادة الميلاد حديثة، وفي حالة الطلاق أو وفاه الزوج يتم تقديم الوثيقة التي تثبت ذلك الامر.

بعد الانتهاء من تحميل كافة المستندات يتم الضغط على إرسال الطلب.

ما هي شروط منحة البطالة الجزائرية

بعد أن تم توضيح كافة الخطوات الصحيحة الخاصة بالتقديم علي منحة البطالة، يتم التساؤل على الشروط الأساسية التي يجب أن تتوافر لدى كافة المتقدمين، وهي كالتالي:

من أهم الشروط أن تكون السيدة المتقدمة جزائرية كما انه يلزم إقامتها بشكل مستمر داخل الجزائر.

من الضروري أن يتراوح عمر السيدة المتقدمة بين 18 عام إلي 50 بحد أقصي.

يجب أن تكون السيدة غير عاملة كما أنه من الضروري عدم امتلاكها دخل ثابت ويتم الموافقة على الطلب.

من أهم الشروط أن يكون السيدة لديها أبناء ليتم الموافقة على الطلب.

الأوراق المطلوبة للتقديم في المنحة

للحصول على منحة 800 دينار جزائري المقدمة من قبل الحكومة الجزائرية، لذلك ننصح بتجهيز عدد من الأوراق من المستندات الهامة للتقديم في هذه المنحة وهي: