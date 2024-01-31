“اتفرج واستمتع” استقبل الان تردد قناة mix one الجديد 2024 على القمر الصناعى نايل سات

يعتبر تردد قناة mix one هو واحد من بين ترددات القنوات الرائعة والفريدة، والتي تقوم بعرض العديد من الأعمال الدرامية المتنوعة، ولهذا حققت شهرة كبيرة جدًا وبالأخص في الآونة الأخيرة، حيث إنها تقوم بعرض المسلسلات من دون إعلانات، وهو من أهم ما ميزها عن غيرها العديد من القنوات الأخرى.

قناة ميكس وان

تعتبر تلك القناة من بين القنوات الشهيرة، والتي تقوم بعرض أفضل الأعمال الدرامية المتنوعة، ومن بينها الأعمال المصرية والهندية والتركية أيضًا إلى جانب الأفلام الهندية، وهو ما جعلها من القنوات المتكاملة والشاملة.

تقدم القناة الأعمال على مدار اليوم، وذلك بجودة عالية، وفي الوقت ذاته تتميز القناة بأنها لا تقدم فواصل إعلانية كبيرة، كما أنها تقدم أدعية بعد انتهاء المسلسل، وكذلك بعض الابتهالات، وغيرها من الأمور الأخرى التي تعرض على القناة.

تردد قناة mix one على النايل سات

تتميز قناة قناة ميكس وان بأنها من القنوات الفريدة، والتي تقوم بعرض العديد من الأعمال الدرامية على مدار اليوم، كما أنها تقوم بعرض الأدعية المميزة، والابتهالات، والتي تعرض ما بين المسلسل والآخر، وهذا ما جعل العديد ينجذبون إلى تلك القناة، وبعد أن تم الإعلان عن تغيير التردد الخاص بالقناة، فإن العديد أصبحوا يبحثون عنه من أجل ضبط القناة عليه، وإليكم التردد الخاص بالقناة:

التردد الخاص بالقناة هو: 11938.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/5.

القمر الصناعي: النايل سات.

كيفية تثبيت قناة ميكس وان على الرسيفر

ويمكن أن يتم تثبيت القناة على الأجهزة الخاصة بالرسيفر، من خلال الاحتفاظ بالتردد الخاص بها، باتباع الخطوات الآتية: