✔️✔️ دلوقتـي افتـحـ اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة موقع وزارة العمل mosla gov iq كـام المحافظات العراقية

تصدرت اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عمليات البحث وذلك بعد اعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن اقتراب نهاية عملبات المراجعة والفحص من طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على الدعم المادي، وتسعى الحكومة من مساعدة الفئات الفقيرة ذات دخل محدود في ظل الوضع الاقتصادي الصعب مع ارتفاع الأسعار، ولقد أتاحت الجكومة خدمة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وهذا ما نقدمه اليكم خلال سطور المقال والشروط اللازمة للقبولز

الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

اكد وزير الشؤون الاجتماعية العراقية احمد الأسدي عن اقتراب نهاية عمليات مراجعة الاف الطلبات المقدمة من المواطنين، ومن المقرر أن يتم الاعلان عن أسماء المستفيدين خلال ايام قليلة قبل نهاية شهر يناير الحالي، ويتساءل العديد من المواطنين عن كيفية الاستعلام عن اسماء المقبولين في برنامج الرعاية الاجتماعية وذلك من خلال اتباع الخطوت التالية:

الدخول على منصة مظلتي الالكترونية. النقر على خيار الرعاية الاجتماعية. اختيار أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية ثم تحديد رقم الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها (السابعة). ادخال البيانات المطلوبة ثم اختيار المحافظة التابع لها. الضغط على تحميل ثم تظهر أمامك كشوفات المقبولين PDF والبحث عن الاسم.

شروط القبول في برنامج الرعاية الاجتماعية

لقد وضعت الحكومة عدة شروط حتي تضمن أحقية المستفدين ضمن اسماء الرعاية الاجتماعية وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

ان يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيم داخل حدودها بشكل دائم.

الا يكون لديه دخل ثابت أي من الفئات المستحقة (الارامل، المطلقات، محدودي الدخل، ذوي الاعاقة الجسدية والعقلية، الأيتام، أبناء الشهداء).

السن المطلوب لايقل عن 18 عاما ولا يزداد عن 60 عاما.

عدد أفراد الاسرة لا يقل عن 4 أفراد.

عدم امتلاك أي أنشطة تجارية أو اصول او عقارات.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق يقدم مساعدات مالية شهرية للأفراد والأسر ذوي الدخل المحدود، يهدف لتحسين ظروف حياتهم وتلبية احتياجاتهم، ويعتبر جهدًا حكوميًا لدعم الفئات الأشد احتياجًا وتوفير شبكة أمان اجتماعي، في الوجبة التاسعة، تلقت الوزارة طلبات من نحو ثلاثة آلاف أسرة للاستفادة من الدعم، حسب ما قالته وزارة العمل سوف يتم اعلان اسماء الدفعة في القريب العاجل.