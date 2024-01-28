“ببلاش” القنوات المجانية الناقلة لمباراة منتخب مصر والكونغو الديمقراطية

تترقب الجماهير المصرية موعد مباراة منتخب مصر والكونغو الديمقراطية، والتي تعد من أهم مباريات البطولة، حيث يسعى المنتخب المصري لتحقيق الفوز والصعود إلى دور ربع النهائي، بينما يسعى المنتخب الكونغولي لتحقيق مفاجأة وإقصاء المنتخب المصري من البطولة وتبث المباراة حصرياً عبر شبكة قنوات بي إن سبورت في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما سيتم بثها على عدد من القنوات المجانية في بعض الدول الأفريقية.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة منتخب مصر

تعد قنوات بي إن سبورتس القطرية المتخصصة في نقل أحداث الرياضة، الوجهة الرئيسية لمتابعة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك ابتداءً من حفل الافتتاح وحتى المباراة النهائية. تم تخصيص قنوات بي إن سبورتس ماكس بشكل خاص لبث جميع المباريات المثيرة، مما يمنح المشاهدين فرصة فريدة لمتابعة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية على وجه الخصوص، والتي ستُقام ضمن فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024. ولضمان عدم فوات أي تفاصيل هامة، يُقدم لكم تردد قناة بي إن سبورتس ماكس 1، القناة الحصرية لنقل هذه المباراة المثيرة.