“ببلاش” القنوات المجانية الناقلة لمباراة منتخب مصر والكونغو الديمقراطية
تترقب الجماهير المصرية موعد مباراة منتخب مصر والكونغو الديمقراطية، والتي تعد من أهم مباريات البطولة، حيث يسعى المنتخب المصري لتحقيق الفوز والصعود إلى دور ربع النهائي، بينما يسعى المنتخب الكونغولي لتحقيق مفاجأة وإقصاء المنتخب المصري من البطولة وتبث المباراة حصرياً عبر شبكة قنوات بي إن سبورت في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما سيتم بثها على عدد من القنوات المجانية في بعض الدول الأفريقية.
القنوات المجانية الناقلة لمباراة منتخب مصر
تعد قنوات بي إن سبورتس القطرية المتخصصة في نقل أحداث الرياضة، الوجهة الرئيسية لمتابعة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك ابتداءً من حفل الافتتاح وحتى المباراة النهائية. تم تخصيص قنوات بي إن سبورتس ماكس بشكل خاص لبث جميع المباريات المثيرة، مما يمنح المشاهدين فرصة فريدة لمتابعة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية على وجه الخصوص، والتي ستُقام ضمن فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024. ولضمان عدم فوات أي تفاصيل هامة، يُقدم لكم تردد قناة بي إن سبورتس ماكس 1، القناة الحصرية لنقل هذه المباراة المثيرة.
- قناة Max sport عبر قمر Hellasat 39E تردد 11595.
- قناة Sport TV عبر قمر Hispasat 30w تردد 12207.
- قناة 5Stars HD عبر قمر Amos 4W تردد 11430.
- قناة 5Gold عبر قمر Amos 4W تردد 11551.
- قناة 5Plus HD عبر قمر Amos 4W تردد 10969.
- قناة TV 8.5 HD عبر قمر Turksat 42E تردد 12356.
- قناة 5Live HD عبر قمر Amos 4W تردد 10840.
- قناة 5Sport hd عبر قمر Amos 4W تردد 11103.
- قناة Max sport عبر قمر Bulgariasat 1.9E تردد 12418.
- قناة ziggo sport HD عبر قمر Astra 23E تردد 12129.