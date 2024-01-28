ساعات فقط على موعد المباراة “من هو معلق مباراة منتخب مصر ضد الكونغو؟ + القنوات الناقلة مجانًا”

يتساءل الكثير من الجماهير المصرية خلال الساعات الاخيرة الماضية عن “من هو معلق مباراة منتخب مصر ضد الكونغو؟” حيث أعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية والتي تنقل جميع احداث وكواليس مباريات منتخب مصر في بطولة كأس امم افريقيا عن هوية معلق مباراة مصر والكنغو في دور الـ16 في بطولة كأس أمم أفريقيا، ومن المحدد أن تنطلق صافرة مباراة يوم الأحد الموافق 28 يناير 2024 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

من هو معلق مباراة منتخب مصر ضد الكونغو؟

يعلق على أحداث وكواليس مباراة مصر والكونغو الديموقراطية المعلق الشهري “علي محمد علي” عبر شاشة قنوات بين سبورت الرياضية القطرية والتي حصلت على حقوق بث جميع مباريات البطولة في جميع الدول العربية والشرق الأوسط ، وقد تأهل المنتخب المصري بصعوبة بالغة بعد فقد جميع الآمال وخاصة بمغادرة محمد صلاح معسكر المنتخب بعد الإصابة حيث تعادل منتخب مصر في مباراته الاخيرة مع الرأس الأخضر في دور المجموعات ليتأهل لدور الستة عشر كوصيف للمجموعة الثانية.

موعد مباراة منتخب مصر والكونغو اليوم

يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم مع منتخب الكونغو الديمقراطية اليوم الأحد الموافق 28 يناير 2024 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة ، وفي تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات ، وتقام المباراة على ملعب “لوران بوكو” بكوت ديفوار حيث تقام بطولة كأس أمم أفريقيا ، ويسعى جميع لاعبي المنتخب لتحقيق الفوز والتأهل لدور الثمانية وتحقيق آمال جميع المصريين وتحقيق اللقب.