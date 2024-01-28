استعد حالًا لـ موعد مباراة منتخب مصر والكونغو الديمقراطية + القنوات الناقلة المجانية.. هتتفرج وانت في بيتك

تزامنًا مع اقتراب موعد مباراة منتخب مصر والكونغو الديمقراطية يبحث الكثير من الجماهير المصرية والعربية وجميع مشجعي منتخب مصر في البطولة الافريقية عن موعد انطلاق صافرة المباراة حيث حدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم موعد مباراة مصر والكونغو في بطولة كأس أمم أفريقيا وذلك يوم الأحد الموافق الثامن والعشرين من شهر يناير الجاري في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ، ومن الجدير بالذكر أن منتخب مصر قد تأهل لدور الـ16 في البطولة بعد تعادله من منتخب الرأس الاخضر بنتيجة هدفين لكل فريق واحتل المنتخب المصري وصافة المجموعة الثانية.

موعد مباراة منتخب مصر والكونغو الديمقراطية

تبدأ مباراة منتخب مصر ضد الكونغو في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات ، ومن الجدير بالذكر أن منتخب مصر يلعب المباراة القادمة بدون “محمد صلاح” والذي غادر معسكر المنتخب للعلاج في ليفربول بعد اصابته في مباراة الجولة الثانية أمام غانا في دور المجموعات.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو

أعلنت الكثير من القنوات الرياضية بث مباراة مصر والكونغو يوم الأحد القادم حيث يمكنكم مشاهدة المباراة عبر شاشة قنوات بين سبورت الرياضية ، وايضًا عبر قناة الجزائرية الأرضية والتي تقوم ببث جميع مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا في الوطن العربي وشمال أفريقيا ، يعلق على مباراة مصر والكونغو المعلق “علي محمد علي” ، ومن المتوقع ان يتم اعلان تشكيل منتخب مصر أمام الكونغو خلال الساعات القليلة القادمة ، حيث من المتوقع أن يشارك تريزيجيه وأحمد سيد زيزو بصفة أساسية بعد مغادرة صلاح.