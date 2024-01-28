تبث المباراة مجانًا “تردد قناة الجزائرية الأرضية 2024” .. بجودة عالية وبدون تقطيع !! هتتفرج على ماتش مصر والكونغو ببلاش

ازدادت عمليات البحث في الساعات القليلة الماضية عن تردد قناة الجزائرية الأرضية 2024 وذلك من قبل جميع مشجعي ومحبي كرة القدم في الوطن العربي ومتابعي بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 والمقامة حاليا في كوت ديفوار في الفترة بين 13 يناير الجاري وتنتهي البطولة يوم 11 فبراير القادم ، ومن المحدد أن تبدأ جميع مباريات دور الـ16 خلال الساعات القادمة وتشارك الكثير من المنتخبات العربية في البطولة منها منتخب مصر ومنتخب المغرب وخلال السطور التالية نكشف عن تردد قناة الجزائرية الأرضية عبر القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة الجزائرية الأرضية 2024

نكشف اليوم عن تردد قناة الجزائرية الأرضية 2024 الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد الكونغو في دور الستة عشر حيث أعلنت قناة الجزائرية الارضية عن بث مباراة مصر يوم الأحد الموافق 28 يناير الجاري ، ومن المحدد أن تنطلق صافرة أحداث المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ويترقب جميع المصريين موعد انطلاق المباراة ومعرفة مستوى المنتخب المصري في دور الـ16 وإليكم تردد قناة الجزائرية الارضية.

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11680

الاستقطاب : افقي.

معامل تصحيح الخطأ : 5\6

تشكيل منتخب مصر أمام الكونغو في دور الـ16

بعد معرفة تردد قناة الجزائرية الأرضية 2024 لمشاهدة مباريات دور الستة عشر في بطولة كأس أمم أفريقيا يبحث الكثير من مشجعي منتخب مصر عن تشكيل المنتخب المتوقع أمام الكونغو في المباراة القادمة حيث من المتوقع أن يشهد تشكيل المنتخب تغييرات كبيرة خلال المباراة.