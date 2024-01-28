توقعات فوز مصر على الكونغو “تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2024” هتتفرج عليها ببلاش وبدون تشفير

يبحث الكثير من عشاق الدائرة المستديرة في الفترة الأخيرة عن تردد قناة أبو ظبي الاماراتية حيث تقوم قناة أبو ظبي الرياضية ببث جميع البطولات المختلفة والمباريات المختلفة ، ويبحث محبي ومشجعي نادي الزمالك المصري عن تردد قناة أبو ظبي الرياضية حيث يشارك نادي الزمالك المصري في البطولة الودية المقامة في دولة الامارات العربية المتحدة ، حيث تأهل الزمالك إلى الدور النهائي للبطولة الودية كأس تحدي دبي بعد فوزه على نادي الرجاء الرياضي عن طريق ركلات الترجيح بعد التعادل بين الفريقين بنتيجة (2-2) على ستاد آل مكتوم في العاصمة الاماراتية أبو ظبي ، وتنتظر جماهير نادي الزمالك المصري فريقها في النهائي ورغبتهم بفوز ناديهم بهذه البطولة بعد غياب نادي الزمالك عن تحقيق البطولات في الفترة الأخيرة وفيما يلي سنعرض لكم تردد قناة أبو ظبي الرياضية على مختلف الأقمار الصناعية .

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

يمكنكم تنزيل تردد قناة أبو ظبي الرياضية على الأقمار الصناعية المختلفة ، نايل سات وعرب سات:

القمر الصناعي هو : نايل سات

التردد هو :11411

معدل الترميز هو : 27500

معامل تصحيح الخطأ هو :6/5

الاستقطاب هو : أفقي

القمر الصناعي هو : عرب سات

التردد:11526

معدل الترميز هو : 27500

معامل تصحيح الخطأ :4/3

الاستقطاب: أفقي

تردد قناة أبو ظبي الرياضية HD الجديد على نايل سات: