اخبار زي السكر.. موعد زيادة معاشات تكافل وكرامة القادمة لأكثر من 22 مليون شخص مستفيد + وزارة التضامن تعلن خبر سعيد

يبحث كثير من المواطنين عن موعد زيادة معاشات تكافل وكرامة، وذلك بعد الزيادة الاخيرة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر سبتمبر الماضي برفع نسبة معاشات تكافل وكرامة بنسبة بلغت 15% وذلك بعد ارتفاع نسب التضخم وغلاء الأسعار، ولقد أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي امكانية الاستعلام عن المعاش وموعد الزيادة عبر موقعها الرسمي، ولذلك نقدم اليكم خلال سطور التقرير موعد صرف معاشات تكافل وكرامة وطريقة الاستعلام عنها.

موعد زيادة معاشات تكافل وكرامة

تصرف وزارة التضامن الاجتماعي معاشات تكافل وكرامة بداية من يوم 15 من كل شهر ميلادي ولذلك لإإن موعد الشهر المقبل ستكون يوم الخميس الموافق 15 فبراير 2024 عبر مكاتب البريد بالمحافظات وماكينات الصراف الالي ATM بالبنوك، وقد اعلن الرئيس في سبتمبر الماضي برفع نسبة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 15% بتكلفة اجمالية وصلت إلى 4.5 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة بإجمالي عدد المستفدين نحو 5 ملايين أسرة، وبذلك يكون حجم الزيادة منذإبريل 2023 قد وصل إلى 40%، ومن المقرر أن يتم الزيادة الجديدة خلال العام الحالي في شهر يوليو المقبل مع بداية العام المالي الجديد.

شروط التسجيل في معاش تكافل وكرامة

لقد وجهت الحكومة معاشات تكافل وكرامة للعمالة غير منتظمة وكذلك الفئات محدودة الدخل لمساعدتهم خلال الظروف الاقتصادية الصعبة، ولقد وضعت الحكومة عدة شروط للحصول على المعاش تتمثل فيما يلي:

عدم ملكية محل تجاري أو أكثر سواء مسجل أو غير مسجل.

لا يوجد دخل شهري ثابت للاسرة أو معاش تأميني أو مساعدة أخرى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي.

إذا كان عائل الأسرة يتقاضي راتب اقل من الحد الأدنى للأجور.

تقديم كافة الاوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل في برنامج تكافل وكرامة.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يمكن بكل سهولة الاستعلام عن موعد زيادة معاشات تكافل وكرامة من خلال اتباع الخطوات التالية: