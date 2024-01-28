استقبل حالًا تردد قناة بين سبورت 2024 “شاهد مباراة مصر ضد الكونغو” بأعلى جودة وبدون تقطيع

تردد قناة بين سبورت 2024 المنتخب الوطني يستعد لمواجهة منتخب الكونغو الديمقراطي في بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم الأحد الموافق 28 يناير، والتي سوف تقام في كوت ديفوار، ستنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، يبحث عشاق كرة القدم عن القنوات التي ستقوم ببث المباراة بشكل مجاني.

تردد قناة بين سبورت 2024

تحت أعيننا الان تردد قناة أون تايم سبورت الجديدة للعام 2024، والتي تنتظرها جماهير الرياضة بشغف على قمر نايل سات، إنها القناة التي تتميز بتقديمها لكل ما هو جديد وحصري في عالم الرياضة، حيث تعمل جاهدة على نقل وبث أحداث ومباريات كبرى، منها مباريات كأس أمم أفريقيا لكرة اليد، مما يجعلها محط أنظار الجماهير ويدفعها للبحث عن تردد القناة الجديد.

تردد قناة بين سبورت 1 على نايل سات

التردد: 11547.

الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/2.

التردد قناة بين سبورت 2 على نايل سات

التردد: 11054.

معدل تصحيح الخطأ:3/2.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

التردد الجديد لقناة bein sports max 1 الناقلة مبارة مصر وكونغو

التردد: 12604.

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 2/3.

معامل الترميز: 27500.

تردد قناة bein sports max 2 مبارة مصر وكونغو

التردد: 12245.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 2/3.

كيف يتم تنزيل وضبط القناة بين سبورت

لتنزيل تردد قناة أون تايم سبورت الجديدة على تلفازك، اتبع الخطوات التالية: