خطوات تثبيت تردد قناة اون تايم سبورت 2024 “شاهد المباراة في مصر بأعلى جودة” .. اعرف التفاصيل

يبحث العديد من محبي الرياضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع عرض كاس الامم الافريقيا عن تردد قناة أون تايم سبورت حيث ان قناة أون تايم سبورت تمتلك ثلاث قنوات تقوم من خلالها بنقل اهم مباريات كرة القدم وتنطلق مجموعة كبيرة جدا من الإعلاميين المشهورين التي تقدم من خلالهم العديد من البرامج الرياضية حيث انه يمكنك من خلال هذا المقال الاطلاع على تردد قناة أون تايم سبورت 1 اون تايم سبورت 2 اون تايم سبورت 3 على القمر الصناعي نايل سات تابعوا معي.

تردد قناة اون تايم سبورت

يمكنكم تنزيل التردد الجديد لقناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات فقط عن طريق إدخال بيانات القناه الموضحة في النقاط التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

اسم القناة على الرسيفر: قناة أون تايم سبورت.

تردد القناة: 11861.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: .HD.

تردد قناة أون تايم سبورت 2

تم الإعلان أيضا عن تردد قناة أون تايم سبورت 2 التي يمكنكم تنزيلها على القمر الصناعي نايل سات من خلال بيانات القناة الموضحة في النقاط التالية:

إسم القناة على الرسيفر: قناة أون تايم سبورت.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة اون سبورت 3

يمكنكم الإطلاع على تردد قناة أون تايم سبورت 3 على القمر الصناعي نايل سات من خلال النقاط التالية: