اقوى القنوات الرياضية “تردد قناة ON TIME SPORTS” شاهد المباراة بعد ساعات قليلة

تردد قناة ON TIME SPORTS تعتبر قناة “أون تايم سبورت” من أبرز القنوات الرياضية المصرية التي تبث برامجها مجانا عبر القمر الصناعي النايل سات، وتعد قناة محطة أساسية لمحبي كرة القدم حيث تحظى بشعبية كبيرة بفضل حقوق بثها للعديد من المباريات والبطولات الكبرى، يترقب الجميع معرفة تردد القناة لضمان متابعة الأحداث الرياضية بسهولة وبلا تكلفة، وخصوصا مباراة مصر والكونغو في دور الـ 16 من كأس الأمم الإفريقية.

تردد قناة ON TIME SPORTS

تواصل الجماهير التوقعات والتشويق لمعرفة الفريق الفائز ببطولة كأس الأمم الإفريقية، خاصة بعد تأهل منتخب مصر إلى دور الـ 16 بعد تصدره للمركز الثاني في مجموعته برصيد ثلاث نقاط، فيما تصدر منتخب الرأس الأخضر مجموعته بسبع نقاط، ويأتي منتخبا غانا وموزمبيق في المجموعة بنقطتين فقط، مما يجعل المنافسة في الدور المقبل أكثر تشويقا وحماسا.

قناة أون تايم سبورت عبر النايل سات

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11681.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة اون تايم سبورت علي عرب سات

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد: 12379.

معدل ترميز القناة: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

خطوات استقبال قناة أون سبورت