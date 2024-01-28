“اتفرج مجاناً” تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ضد الكونغو في دور الـ 16 بطولة كأس أمم إفريقيا 2023

مباراة مصر ضد الكونغو يتطلع محبو كرة القدم من منطقة شمال أفريقيا وبالأخص المشجعون من مصر لمتابعة لقاء فريقهم الوطني أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، الذي سينعقد اليوم الأحد الموافق 28 يناير الجاري، هذه المواجهة تأتي ضمن المنافسات الخاصة بالدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2023.

مباراة مصر والكونغو كأس إفريقيا 2024

تُجرى مواجهة مصر أمام الكونغو الديمقراطي في تمام الساعة العاشرة مساءً حسب التوقيت المحلي لمصر، حيث سيسعى الفريقين على الفوز في هذه المباراة لضمان التأهل للدور الـ 8 من ضمن منافسات بطولة الامم الإفريقية 2023، وتذاع المباراة على قناة بين سبورت القطرية المشفرة فهي لها حق إذاعة بطولة أمم إفريقيا حصرياً على شاشتها، إلا أن هناك قنوات مفتوحة تنقل المباراة بجودة عالية.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والكونغو

يرغب مشجعي كرة القدم على معرفة القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو الديمقراطية الغير مشفرة، والتي يمكنهم مشاهدة القناة بدون دفع أي اشتراكات، وإليكم عدد من القنوات المجانية على عدد من الأقمار الصناعية المختلفة:-

قناة التوجولية “tvt”

القمر الصناعي يوتلسات 9 شرقاً.

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي.

الترميز 27500.

قناة Ortb البينينية (مفتوحة)

القمر الصناعي يوتلسات 9 شرق.

التردد: 11900.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

قناة TRT (مفتوحة)

القمر الصناعي يوتلسات 7 شرق.

التردد: 11900.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

قناة Rti الإيفوارية (مفتوحة)

القمر الصناعي يوتلسات 9 شرق.

التردد: 11900.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

من الجدير بالذكر أن أفادت القناة الأرضية الجزائرية بأنها ستقوم ببث لقاء الفريق المصري مقابل نظيره الكونغولي الديمقراطي ضمن مرحلة الـ16 في بطولة كأس الأمم الأفريقية، إلا أن القناة الجزائرية بتعديل برنامجها الخاص بنقل مباريات دور الستة عشر، حيث أفادت بأنها ستقوم بتغطية مباراتين فحسب في هذه المرحلة، لا تشتمل على مباراة مصر ضد الكونغو.

تردد قناة بي إن سبورتس

التردد: 12604.

الاستقطاب: رأسي.

الترميز:- 27500.

خطوات تثبيت القناة على جهاز الريسيفر