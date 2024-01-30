“natigatk” نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس (وزارة التربية والتعليم)

موعد ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي، بعد انتهاء طلاب الصف الرابع الابتدائي من خوض الامتحانات على مستوى جمهورية مصر العربية بمختلف المحافظات، الأمر الذي جعل الكثير من الآباء والأمهات يتسائلون عن موعد ظهور النتيجة وكذلك الخطوات التي يجب أن يتم اتباعها وذلك للحصول على النتيجة بشكل صحيح.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي

فور اعتماد النتيجة على الموقع الرسمي التابع إلى وزارة التربية والتعليم المصرية يمكن الاستعلام عنها بشكل إلكترونى، من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم المصرية.

يتم الضغط على أيقونة الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي

القيام بتحديد نتيجة الفصل الأول.

الموقع سوف يطلب من المستخدم إدخال رقم الجلوس.

القيام باستكمال البيانات من إدخال الاسم رباعي والمدرسة التي ينتمي إليها الطالب.

النقر على كلمة استعلام وسوف تظهر نتيجة الطالب أمام المستخدم بعد اعتمادها بشكل تفصيلي لكافة المواد التى خاض الإمتحان الخاص بها.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي

وزارة التربية والتعليم التابعة إلى الحكومة المصرية أعلنت أن أعمال تصحيح أوراق الامتحانات قد بدأ بالفعل من يوم الأحد الموافق 14 يناير، وأنه سوف يتم إعلان النتيجة من خلال موقع الوزارة الرسمي، وذلك بعد الإنتهاء من عملية التصحيح والرصد على أتم نجه من الدقة، وأكدت الوزارة أن إعلان النتيجة لن يحدث إلا بعد أن يتم من عملية التصحيح على مستوى جمهورية مصر العربية بأكملها دون استثناء، ونوهت الوزارة إلى ضرورة عدم الانصياع خلف أى أخبار كاذبة بخصوص النتيجة على أى موقع غير موقع الوزارة.