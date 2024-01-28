“يابختكوا يابتاع المعاشات كل شوي زيادات”.. زيادة 15% لأصحاب المعاشات لأكثر من 10 مليون شخص مستفيد في هذا الموعد.. هي دي الأخبار اللي تفرح!!

تلقى المصريون خبرا سارا خلال الساعات القليلة الماضية حول زيادة المعاشات بنسبة 15%، بسبب ارتفاع الأسعار والوضع الاقتصادي السئ الذي تشهده البلاد الان بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية ، وهو ما جعل الحكومة المصرية تتخذ قرار جديد بإضافة زيادة جديدة لأصحاب المعاشات الحكومة في ظل سعيها على توفير حياة كريمة للمواطنين، وفي هذا التقرير سنوفر لكم كافة البيانات..

زيادة جديدة في المعاشات 15%

أصدرت هيئة التأمينات والمعاشات الاجتماعية بيانا يفيد اطلاق زيادة في معاشات المواطنين بنسبة 15% في ظل الأزمة الاقتصادية التي أثرت بالسلب على جميع المواطنين، ولأن فئة المعاشات والمسنين هي أكثر الفئات المتضررة من هذا الوضع، قررت الحكومة المصرية أن توليها الاهتمام الأكبر لتخلق حياة متوازنة في ظل الوضع الراهن.

قرارات الحكومة بشأن زيادة المعاشات

كان قد وافق مجلس النواب على قرار زيادة الحد الأدنى للمرتبات والأجور إلى 3000 جنيه، بداية من أول أبريل 2024، وبعدها تم اصدار قرار بزيادة المعاشات 15% بهدف تحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية، ولهذا بات الكثير من المتقاعدين يرصون على الاطلاع على كافة التفاصيل التي تتعلق بالزيادة المقررة لأصحاب المعاشات التقاعدية، بعدما اتخذ الرئيس السيسي رئيس الجمهورية هذا القرار ضمن رؤية 2030 الخاصة بجمهورية مصر العربية لرفع مستوى المعيشة للمواطنين وزيادة الدخل لمواكبة ذلك الغلاء.

اخبار المعاشات لعام 2024

وفي اطار الحديث عن المعاشات والزيادة الجديدة بينت الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات الاجتماعية أن الزيادة الجديدة تشمل كافة المتقاعدين المستفيدين من المعاشات، بما في ذلك اصحاب المعاشات التقاعدية أو التأمينية أو المعاشات الاستثنائية، كما أكدت الهيئة أن تطبيق الزيادة سيكون ابتداءً من شهر أبريل المقبل 2024، وبكل تأكيد تعتبر هذه الخطوة أحد اهم الخطوات الايجابية التي اتخذتها الحكومة المصرية لمصلحة المواطنين.