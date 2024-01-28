قومي اعمليها لعيالك وفرحيهم.. طريقة عمل المكرونة بالبشاميل في المنزل بمكونات بسيطة وسهلة جربيها يلا!!

طريقة عمل المكرونة بالمشاميل من أكثر الوصفات التي تبحث عنها ربات البيوت، خاصة وأن المكرونة بالمشاميل أحد اشهر وأشهى المأكولات التي يعشقها الكبار والصغار، و تعتبر أهم الأكلات في المناسبات والعزومات، كما أنها أحد الأطباق اليونانية الشهيرة، وفي هذا المقال سوف نشرح لكم أسهل الطرق لإعداد. أشهى صنية مكرونة بالبشاميل بمكونات سهلة وبسيطة.

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل

المكرونة بالبشاميل من الوجبات الشهيرة ولكنها تتطلب العديد من الخطوات لذلك فإنه هناك العديد من الفتيات اللاتي يفشلن فى عملها، و خاصة من حديثات الزواج، لذا نشرح لكم طريقة سهلة لإعداد تلك الوصفة.

أولاً المكونات اللازمة لعمل المكرونة بالبشاميل

كيس واحد من المكرونة الأقلام

نص كيلو لحم مفروم.

4 حبات طماطم.

بصلة متوسطة الحجم

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة من ملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل اسود

2كوب من الحليب.

كوب من الجبن الموزاريلا.

4ملاعق من الدقيق.

2 ملعقة من الزبدة.

1بيضة.

رشة من جوزة الطيب

طريقة تحضير المكرونة بالبشاميل