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قومي اعمليها لعيالك وفرحيهم.. طريقة عمل المكرونة بالبشاميل في المنزل بمكونات بسيطة وسهلة جربيها يلا!!
طريقة عمل المكرونة بالمشاميل من أكثر الوصفات التي تبحث عنها ربات البيوت، خاصة وأن المكرونة بالمشاميل أحد اشهر وأشهى المأكولات التي يعشقها الكبار والصغار، و تعتبر أهم الأكلات في المناسبات والعزومات، كما أنها أحد الأطباق اليونانية الشهيرة، وفي هذا المقال سوف نشرح لكم أسهل الطرق لإعداد. أشهى صنية مكرونة بالبشاميل بمكونات سهلة وبسيطة.
طريقة عمل المكرونة بالبشاميل
المكرونة بالبشاميل من الوجبات الشهيرة ولكنها تتطلب العديد من الخطوات لذلك فإنه هناك العديد من الفتيات اللاتي يفشلن فى عملها، و خاصة من حديثات الزواج، لذا نشرح لكم طريقة سهلة لإعداد تلك الوصفة.
أولاً المكونات اللازمة لعمل المكرونة بالبشاميل
- كيس واحد من المكرونة الأقلام
- نص كيلو لحم مفروم.
- 4 حبات طماطم.
- بصلة متوسطة الحجم
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- ملعقة من ملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل اسود
- 2كوب من الحليب.
- كوب من الجبن الموزاريلا.
- 4ملاعق من الدقيق.
- 2 ملعقة من الزبدة.
- 1بيضة.
- رشة من جوزة الطيب
طريقة تحضير المكرونة بالبشاميل
- في البداية نقوم بسلق المكرونة بوضعها فى قدر به ماء مغلي مع ملعقة زيت ورشة ملح، ونتركها حتى تنضج، ومن ثم تصفيتها جيدا دون شطفها بالماء.
- وفي الخطوة الثانية نقوم بتحضير عصاج اللحم، حيث تُفرم البصلة، ونضعها في طاسة على نار متوسطة مع ملعقة الزيت ورشة ملح ورشة فلفل اسود، نقلب المكونات جيدا، ونتركها على نار متوسطة حتى يستوي اللحم.
- أما الخطوة الثالثة فهي تحضير البشاميل، حيث نضع الدقيق واللبن والزبدة في المضرب الكهربائي، وعليهم رشة ملح ورشة فلفل اسود، ورشة من جوزة الطيب، والبيضة، ونضربهم جيداً حتى يتماسك القوام.
- وبعد ذلك نخلط المكرونة مع نصف كمية البشاميل، وفي صينية كبيرة ندهنها جيدا بمادة دهنية، ثم نفرد نصف كمية المكرونة ونفرد عليها عصاج اللحم ثم نضيف باقي كمية المكرونة ونفرد البشاميل المتبقي على وجه المكرونة وعليه الجبن موزريلا.
- وفي الأخير نضع الصينية فى الفرن علي درجة حرارة متوسطة لمدة من نصف ساعة إلى ساعة إلا ربع.