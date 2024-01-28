اسمك اتقبل يا معلم “اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في العراق” أخر وجبة 2024
قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعيه في مدينه العراق بالإعلان عن إمكانية الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الكترونيا ومنذ ذلك الوقت ويبحث العديد من المواطنين في مدينة العراق عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن كيفية الاستعلام عن أسماء المشهورين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة ويمكنكم من خلال هذا المقال معرفة الرابط والدخول الى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مباشرة والاطلاع على الخطوات الصحيحة التي يمكنكم من خلالها الاستعلام عن الوجبة الأخيرة في الرعاية الاجتماعية تابعوا معي.
اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية
قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بالإعلان مؤخرا عن الرابط يمكن من خلاله جميع المواطنين العراقيين الاستعلام عن الاسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة حيث ان الوزارة قامت بتوفير ذلك الرابط للتسهيل على المواطن العراقي الاستعلام ويمكنكم معرفة الخطوات والدخول على الرابط مباشرة من خلال النقاط التالية:
- قم اولا بالدخول على الموقع المعتمد من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية منصة مظلتي من خلال النقر على هذا الرابط.
- بعد الدخول على منصة مظلتي قم بكتابة بيانات الدخول في الخانات المخصصة لها.
- قم بإدخال بيانات الشخص المستعلم وحدد الوجبة التي قمت بتقديم بها.
- قم بادخال بقية بيانات المتقدم للحصول على الرعاية الاجتماعية.
- بدء ادخال جميع البيانات بشكل صحيح انقر على أيقونة بحث الظاهرة أمامك.
- انتظر لحظات وسوف تظهر أمام القائمة بأسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية التي تم قبولهم ابحث عن اسمك بينهم.