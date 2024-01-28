وزارة التضامن الاجتماعي تُوضح خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات والمستندات والاوراق المطلوبة

خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات، كارت الخدمات من الجهود التي تبذلها حكومة جمهورية مصر العربية وبشكل خاص وزارة التضامن الاجتماعى من أجل مساعدة ذوي الإعاقات، قامت الوزارة بتوفير خدمة القدرة على الاستعلام عن كارت الخدمات بشكل إلكتروني وذلك من أجل التسهيل على المواطن المصري للوقت والمجهود وتقديرًا لظروفهم، وكل ذلك يتم بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات

وزارة التضامن الاجتماعى قامت بإيضاح خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات بشكل إلكتروني والتي تتمثل في الآتي:

الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص ب وزارة التضامن الاجتماعى.

اختيار أيقونة خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة.

النقر على أيقونة الإستعلام عن الطلبات.

إدخال ايقونة الرقم القومي مع مراعاة أن تكون سارية الصلاحية لصاحب الطلب.

التأكد من صحة الأرقام.

الضغط على كلمة استعلام.

ظهور نتيجة الطلب سواء كان قبول أو رفض وأسباب الرفض أن وجدت.

الأوراق والمستندات المطلوبة لكارت الخدمات

تم تحديد مجموعة من الأوراق يجب أن يقوم المستخدم بتوفيرها أثناء التقدم بطلب، وتتمثل قائمة الأوراق تلك فى الآتى: