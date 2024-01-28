“وزارة الخارجية السعودية” تُوضح خطوات الاستعلام عن طلب زيارة عائلية وزارة الخارجية 

خطوات الاستعلام عن طلب زيارة عائلية وزارة الخارجية السعودية، وزارة الخارجية التابعة إلى حكومة المملكة السعودية قامت بالإعلان عن إمكانية الاستعلام عن طلب التأشيرة العائلية بأكثر من طريقة وبشكل إلكتروني، وكل ذلك من أجل توفير الوقت والمجهود، وأكدت وزارة الخارجية السعودية أن عملية الإستعلام عن حالة الطلب من قبول أو رفض أو تحت المراجعة يتم بصورة مجانية.

خطوات الاستعلام عن طلب زيارة عائلية وزارة الخارجية

من ضمن الطرق التى توفرها وزارة الخارجية أنه يمكن الاستعلام عن حالة طلب استقدام عائلة الوافد إلى داخل السعودية من خلال رقم الجواز، وتتمثل طريقة الاستعلام في الآتي:

الدخول إلى الموقع الرسمي ابخاص وزارة الخارجية السعودية.

الصفحة الرئيسية تحتوي على عدة خيارات يتم تحديد خيار الاستعلامات.

تحديد الاستعلام عن حالة طلب التأشيرة.

من ضمن الخيارات التي يمكن الاستعلام بها خيار رقم الجواز.

يتم إدخال رقم جواز صاحب الطلب مع مراعاة أن يكون ساري الصلاحية.

الخطوة التالية ظهور رمز مائي للتحقق.

يتم كتابته في المكان المخصص.

الضغط على كلمة استعلام.

سوف تظهر حالة الطلب من حيث القبول والرفض وأسبابه وكذلك وضعه إذا كان تحت المراجعة.

طريقة الاستعلام عن التأشيرة العائلية برقم الطلب

عملية الاستعلام عن حالة طلب الزيارة العائلية إلى داخل السعودية يتم من خلال رقم الطلب، وتتمثل خطوات هذه العملية في الآتي: