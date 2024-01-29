افتـحـ رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة | لينك نتيجة الصف الثالث الاعدادي القاهرة موقع الوزارة

خلال الساعات الاخيرة يزداد البحث عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة الفصل الدراسي الاول، حيث أنهي الطلاب الاختبارات الأربعاء الماضي 24 يناير حيث استمرت الامتحانات لمدة أسبوع تقريبا، وتجري حاليا عمليات التصحيح ومراجعة ورصد الدرجات في كافة مراكز الكنترول وبعد اعتماد النتيجة من المحافظ سيتم رفعها على موقع المديرية، ولذلك يتساءل طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة عن موعد ظهور النتيجة وكيفية الاستعلام عنها، وهذا ما نقدمه اليكم خلال سطور المقال فتابعوا معنا.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة

تقام عمليات التصحيح المميكن لامتحانات الشهادة الإعدادية والتي تجرى لأول مرة بنظام البابل شيت وبعدها يتم رصد ومراجعة الدرجات، ومن المتوقع الإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة ولا داعي للقلق او التوتر حيث أن نسبة كبيرة من الطلاب ناجحين مقارنة بالأعوام الماضية، وتقدم لأداء الامتحانات نحو 201209 طالب وطالبة موزعين على 777 لجنة في مختلف الإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة، والجدير بالذكر أنه فور انتهاء الكنترول من التصحيح سيتم اعتمادها ورفعها على المواقع الإلكترونية خلال ساعات من الآن بعد ظهورها رسمي في عدة محافظات منها بورسعيد.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024، حيث يتم تقسيم المجموع الكلي السنة الدراسية والبالغ 280 درجة على الفصلين وبالتالي فإن مجموع درجات الفصل الاول 140 درجة مقسمة على النحو التالي:

اللغة العربية: 40 درجة.

الرياضات: 30 درجة.

اللغة الإنجليزية : 30 درجة.

العلوم: 20 درجة.

الدراسات الاجتماعية: 20 درجة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة

يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة بكل سهولة عبر موقع المديرية بكل سهولة، وذلك من خلال اتباع التعليمات التالية: