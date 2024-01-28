“وزارة المالية المصرية” تُوضح موعد صرف رواتب شهر فبراير 2024 والاماكن الخاصة بصرف المرتبات

موعد صرف رواتب شهر فبراير 2024، مع نهاية شهر يناير لعام 2024 تزايد محركات البحث في التساؤل بخصوص موعد صرف رواتب الموظفين بمختلف القطاعات في جمهورية مصر العربية، وهو يعتبر من أكثر الأمور التي تشغل محركات البحث في الجمهورية، لذا تقوم وزارة المالية التابعة إلى الحكومة المصرية تقوم بالإعلان عن مواعيد صرف الرواتب الخاصة بكل شهر، وكذلك الأماكن التى يمكن من خلالها صرف قيمة الرواتب الشهرية.

موعد صرف رواتب شهر فبراير 2024

وضحت وزارة المالية المصرية على الموقع الرسمي الخاص بها أوضحت مواعيد صرف رواتب شهر فبراير، واشتمل التصريح على الآتى:

يتم صرف رواتب أكثر من 60 هيئة حكومية ووزارة تابعة إلى الحكومة المصرية.

تبدأ عملية الصرف من يوم الخميس الذي يوافق 22 فبراير ويستمر وصولًا إلى يوم الثلاثاء الذي يوافق 26 يناير وذلك بناءًا على تصريح وزارة المالية فإن عملية الصرف تستمر 5 أيام فقط من خلال الأماكن الخاصة بالصرف التي وضحتها وزارة المالية من قبل.

أماكن صرف رواتب الموظفين شهر فبراير 2024

تم تحديد أماكن معينة يتم من خلالها صرف رواتب شهر يناير، وتتمثل تلك الأماكن في الآتي: