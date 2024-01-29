طريقة الابلاغ عن رقم محتال في السعودية وكيفية الإبلاغ عن جريمة إلكترونية

كثير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية يقعون دائمًا في عمليات النصب والاحتيال، وذلك من خلال إرسال رسائل نصية عبر الهاتف المحمول بطلب معلومات في غاية السرية، مثل الحساب البنكي او قد تحتوي الرسالة على رابط يكشف موقع الهاتف، لذلك قامت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإمكانية الاختيار بحظر هذه الأرقام أو القيام بالتبليغ عنها، لذلك قامت الشركة بتحديد رقم مخصص للإبلاغ عن هذه الجرائم وسوف نقوم بتوضيح طريقة التبليغ عن هذه الأرقام.

طريقة الابلاغ عن رقم محتال في السعودية

هناك عدة رسائل تصل إلى المواطنين في المملكة العربية السعودية تتضمن طلب معلومات سرية خاصة بالبيانات الشخصية أو بيانات الحساب البنكي وطرق التبليغ عن هذه الأرقام تتمثل في التالي:

قم بفتح تطبيق الرسائل الخاص بك على الموبايل Mobile Phone SMS.

قم بإرسال رسالة نصية إلى الرقم 330330 إذا كانت محاولة احتيال عبر الهاتف.

قم بإعادة إرسال الرسالة النصية التي تم إرسالها إليك وأيضا ورقم الهاتف لتلك الرسالة النصية.

ثم قم بإرسال رسالة نصية إلى رقم “330330”.

بعد الكشف عن الأرقام المزورة ، سوف تبدأ شركة الاتصالات في المملكة بالتحقيق لتحديد الجاني بالتعاون مع وزارة الداخلية.

سوف تقوم اللجنة بالتحقيق في عملية الاحتيال لكي يتم حماية الأفراد من عمليات الاحتيال المختلفة.

الإبلاغ عن جريمة إلكترونية

هناك عدة خطوات يجب إتباعها في عملية الإبلاغ عن محاولة احتيال على شخص، حيث تقوم الشرطة بالتحقيق في عملية النصب من خلال موقع ابشر وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالتسجيل على موقع ابشر باستخدام حسابك الشخصي.

اضغط على خدمات الأمن العام.

قم بتحديد بلاغ الجرائم الإلكترونية.

اكتب نوع البلاغ الذي تريده.

قم بملئ جميع الخانات المطلوبة.

قم بإرسال البلاغ.

يجب الاحتفاظ بالرقم المرجعي الخاص بالبلاغ المقدم.

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