ظهرت الآن بالاسم ورقم الجلوس| رابط نتائج صفوف النقل 2024 محافظة الجيزة الفصل الدراسي الأول من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي

أشارت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة إلى أنها ستعلن قريبًا نتائج امتحانات صفوف النقل للترم الأول من السنة الدراسية 2023/2024 بدءًا من السنة الرابع الابتدائي وصولاً إلى السنة الثاني الثانوي، وسيتم عرض النتائج بشكل مفصل داخل المدارس في كافة أنحاء المحافظة.

نتائج امتحانات صفوف النقل 2024 محافظة الجيزة

أكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة على ضرورة الإلمام بالدقة في عملية تصحيح الامتحانات وتوزيع الدرجات بما فيها مصلحة الطلاب، كما أكد على أهمية إنهاء التصحيح في الأوقات المحددة مسبقًا وعلى أهمية الإشراف والمتابعة المتواصلة لعمليات الكنترول.

من الجدير بالذكر أن انتهت امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 في كافة المستويات التعليمية بمحافظة الجيزة الأسبوع الماضي يوم الأربعاء، وقد بدأت عطلة منتصف العام بشكل رسمي وستمتد لفترة زمنية تقدر بأسبوعين تنتهي في يوم الجمعة الموافق التاسع من فبراير، وسيعود الطلبة لاستكمال العام الدراسي ببداية الفصل الثاني في العاشر من فبراير لعام 2024.

نتيجة صفوف النقل 2024 الجيزة

أفادت وزارة التربية والتعليم أن للطلاب الحق في تقديم شكوى بخصوص نتائج الاختبارات للفصل الدراسي الأول، حيث يسمح لطلاب المراحل الدراسية في صفوف النقل بتسجيل اعتراضهم في مدارسهم بعد الحصول على إذن من الإدارة التعليمية ودفع الرسوم اللازمة، فيما يجوز لطلاب الشهادة الإعدادية تقديم تظلماتهم للمديريات والإدارات التعليمية وإذا ما أثبت الطالب استحقاقه لدرجات إضافية بعد التدقيق في دفتر إجاباته من قبل الجهة المختصة يتم منحه تلك الدرجات.

رابط مديرية التربية والتعليم الجيزة

تتيح مديرية التربية والتعليم بالجيزة رابط إلكتروني للاستعلام على نتائج الامتحانات 2024 فور رفعها على الرابط المخصص، بحيث يمكن للطلاب الاستعلام عنها بالاسم ورقم الجلوس بسهولة تامة، ومن المتوقع أن يتم ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية خلال الأيام القليلة الماضية.

خطوات الحصول على نتيجة صفوف النقل 2024 الجيزة