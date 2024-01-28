“مفتوحة وببلاش!!”.. استقبل تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر والكونغو الآن في بطولة كأس امم افريقيا

القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر والكونغو، البحث يتزايد حول القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر والكونغو التي من المقرر أن تقام مساء اليوم على ملعب لوران بوكو بمدينة سان بيدرو ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس امم افريقيا، ويطمح منتخب الفراعنة بتحقيق الفوز لمواصلة التأهل للدور التالي، واليكم تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو مجانا على جميع الاقمار.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر والكونغو

ويمكنك متابعة المباراة لحظة بلحظة عبر استقبال وضبط تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر والكونغو على جهاز الريسيفر الخاص بك، حيث أن هناك قنوات منافسة لقنوات بي ان سبورت أعلنت عن نقلها لتلك المباراة التي سيخوضها المنتخب اليوم في ظل غياب محمد الشناوى حارس المرمى وإمام عاشور ومحمد صلاح بسبب الاصابة، واليكم قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والكونغو بالترددات الخاصة بها:

قناة tvt التوجولية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 275002

قنوات TV 5.8 (مفتوحة) القمر الصناعي تركسات 42 شرقًا

تردد 12356 H معدل ترميز 7100

تردد 12346 H معدل ترميز 96003

تردد قناة Ortb البينينية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 275004

تردد قناة TRT (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 7 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 275005

تردد قناة Rti الإيفوارية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو

تعد قناة بي ان سبورت الناقل الحصري لمنافسات بطولة كأس امم افريقيا 2023 والمقامة حاليا بكوت ديفوار، حيث تذاع مباراة مصر والكونغو على قناة “BeIN Sports MAX 1“:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12604

معدل الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

وقد تقابل منتخب مصر مع نظيره الكونغولي في 12 مباراة سابقة منها 8 مباريات رسمية و4 ودية، فاز الفراعنة في 8 مباريات وخسر مباراة وحيدة وحسم التعادل 3 مباريات.

تشكيل منتخب مصر

تم الاعلان عن تشكيل منتخب مصر منذ قليل:

حارس المرمى: أبو جبل

خط الدفاع: فتوح – منعم – حجازي – هاني

خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – النني

خط الهجوم: تريزيجيه – زيزو- مصطفى محمد

عبر القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر والكونغو يمكنك متابعة احداث اللقاء بشكل كامل، وخلال الدقائق الماضية تم اطلاق صافرة نهاية الشوط الاول الذي انتهى بالتعادل الايجابي، حيث سجل ميشاك ايليا للمنتخب الكونغولي، فيما سجل مصطفى محمد لمنتخب مصر.