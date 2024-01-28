هتتفرج على مباراة مصر ضد الكونغو على تردد قناة بين سبورت الرياضية 2024

يبحث من متابعي الرياضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تردد قناة بي ان سبورت الرياضية 2024 حيث أن قناة بي ان سبورت الرياضية هي من أشهر القنوات التي تقوم بتقديم عدد كبير جدا من المباريات مباشرة وتحصل على الملايين من المشاهدات وتقويم القناة ايضا بتقديم منتخب الكرة النسائية ومباريات النادي الاهلي ونادي الزمالك ونادي بيراميدز ايضا وتقوم القناة ايضا بعرض مباريات دوري الابطال يمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على التردد الجديد لقناة بي ان سبورت الرياضية على القمر الصناعي نايل سات تابعوا معي.

تردد قناة بين سبورت الرياضية

يمكنك الآن متابعة أحدث مباريات كرة القدم بجودة عالية ومجانا 100% دون الحاجة لدفع اشتراكات شهرية على القمر الصناعي الشهير نايل سات عن طريق متابعة قناة بي ان سبورت الرياضية التي تحظى على الملايين من المشاهدات في جميع أنحاء الوطن العربي بسبب المحتوى المتميز التي تقوم القناة بتقديمه حيث انه يمكنكم الاطلاع على بيانات القناة و تنزيلها بسهولة على رسيفر الخاص بكم عن طريق التردد الموضح في النقاط التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

إسم القناة على الرسيفر: قناة بين سبورت الرياضية.

تردد القناة:11861.

الاستقطاب: راسي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

البرامج المعروضة على قناة أون تايم سبورت

تقوم قناة أون تايم سبورت بتقديم العديد من البرامج التي يحبها الجمهور ويقدمها العديد من الإعلاميين المشهورين في الوطن العربي ويمكنكم الاطلاع على أشهر البرامج المعروضة على قناة أون تايم سبورت من خلال النقاط التالية: