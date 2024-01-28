استقبل حالًا “تردد قناة اون تايم سبورت الجديد على جميع الاقمار الصناعية 2024” شاهد المباراة واستعد

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن تردد قناة اون تايم سبورت وذلك لمتابعة اخبار منتخب مصر قبل مباراته أمام الكونغو في دور الستة عشر ببطولة كأس أمم أفريقيا وتعتبر قناة أون تايم سبورت هي القناة المصرية الوحيدة التي تقوم بنقل جميع الأخبار الحصرية من داخل معسكر المنتخب المصري بكوت ديفوار ، ومن الجدير بالذكر أن منتخب مصر تاهل لدور ال16 بعد تعادله أمام منتخب كاب فيردي بنتيجة هدفين لكل منهما.

تردد قناة اون تايم سبورت

نكشف اليوم عن تردد قناة اون تايم سبورت عبر القمر الصناعي نايل سات لمشاهدة جميع أخبار الرياضة وأخبار بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليًا في كوت ديفوار والتي يشارك بها المنتخب المصري ، ويترقب الكثير من المصريين مباراة منتخب مصر الليلة أمام منتخب الكونغو الديموقراطية في دور ال16 بالبطولة وإليكم تردد قناة اون تايم سبورت عبر القمر الصناعي نايل سات.

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11681

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5\6

موعد مباراة منتخب مصر والكونغو اليوم

يلتقي منتخب مصر مع منتخب الكونغو مساء اليوم الأحد الموافق 28 يناير الجاري ضمن مباريات دور الـ16 وتنطلق صافرة أحداث المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثانية عشر مساء بتوقيت الإمارات ، ويخوض المنتخب المباراة بدون محمد صلاح بعد مغادرته للعلاج في ليفربول ، وقد قام بدعم جميع لاعبي المنتخب في منشوره الاخيرة عبر صفحته الرسمية عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي.