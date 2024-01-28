استقبل حالًا “تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2024” واتفرج على المباراة بأعلى جودة .. مصر ضد الكونغو

قناة أبو ظبي الرياضية تتربع على عرش القنوات الفضائية حيث استطاعت بجدارة أن تثبت وجودها البارز بين المحطات الرياضية تتخذ القناة من الرياضة محورا رئيسيا لبرامجها وخاصة كرة القدم التي تحظى بنصيب كبير من اهتماماتها.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2024

يتساءل العديد من المشاهدين عن تردد القناة المميزة على النايل سات بجودة عالية وبدون تشفير.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية على النايل سات:

التردد:11526

معامل الترميز:27500

معامل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة أبو ظبي الرياضية على العرب سات:

التردد:11804

معامل الترميز:27500

معامل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة أبو ظبي الرياضية2 على النايل سات:

التردد:12226

معامل الترميز:27500

معامل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ:6/5

تردد قناة أبو ظبي الرياضية3 على النايل سات:

التردد:12467

معامل الترميز:27500

معامل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ:4/3

ما هو اخر بيان رسمي لقناة أبو ظبي الرياضية؟

أعلنت قناة أبو ظبي الرياضية عبر بيان رسمي على موقعها الإلكتروني عن استحواذها على حقوق بث مباريات البطولتين القاريتين بشكل مجاني لجميع متابعيها في الوطن العربي يأتي هذا الإعلان مع وعد قوي بتقديم جودة عالية في الصورة والصوت مع ضمان بث خال من التشويش أو الانقطاع مع تركيزها البارز على تقديم تجارب مشاهدة رياضية متميزة، تظل قناة أبو ظبي الرياضية الخيار الأمثل حيث تتيح لهم الفرصة للاستمتاع بأحدث أخبار وأبرز لحظات المباريات بشكل لا يضاهى.