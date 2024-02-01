شوف اسمك يلا.. خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2024

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، يتساءل الكثير من المواطنين بالدولة المصرية عن كيفية معرفة استحقاق شقق الإسكان مما جعل وزارة التعمير والإسكان تقوم بالإعلان عن الرابط الرسمي والخطوات اللازمة لمعرفة النتيجة، كما قامت الوزارة بالإعلان عن شروط الحصول على الوحدات السكنية.

خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

يمكن لجميع المواطنين الراغبين فيه الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي التي تمنحها وزارة التعمير والإسكان اتباع الخطوات الآتية:

اولا قم بالدخول على الموقع الرئيسي لصندوق التمويل العقاري من هنا.

أنقر على خانة استعلام عن الوحدات السكنية.

قم باختيار المشروع السكنى والمحافظة التابعة لك.

عليك بإدخال جميع المعلومات لطلب تخصيص وحدة بشكل دقيق.

أنقر على خانة استعلام حتى يتم عرض نتيجة للطلب.

سوف تظهر النتيجة سواء كان بقبول طلبك أو رفضه

شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي

بعدما قامت وزارة التعمير والإسكان الإعلان عن خطوات الاستعلام قامت بتوضيح الشروط حتى يتعرف المواطن على أسباب رفض طلبك إذا لم يتم قبوله.

يجب أن يكون المواطن حاصل على الجنسية المصرية.

كما يجب عدم زيادة عمر المواطن واحد وعشرون عام حتى يحصل على وحدة سكنية وأن لا يزيد عمر المتقدم عن خمسون سنة حتى يحصل على وحدة سكنية.

عدم امتلاك المواطن وحدة سكنية من قبل.

كما يجب الالتزام سداد المبلغ واتباع نظام التمويل العقاري.

أن يكون دخل المواطن محدود للحصول على وحدة سكنية من محدودي الدخل.

ختاماً لموضوعنا خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي فقد وضحنا لكم كافة الخطوات اللازمة لتتمكنوا من الاستعلام عن استحقاقكم.