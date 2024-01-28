اعرف اسمك هنا ولا لا “رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024”

ظهرت الآن جميع كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة شهر يناير 2024 حيث اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن إمكانية الاستعلام عن جميع اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية ، وتعتبر الرعاية الاجتماعية من أهم المنح التي تقدمها الحكومة العراقية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الاخيرة وغلاء جميع الاسعار ، وخلال السطور التالية نكشف عن خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأولى من صباح اليوم عن رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية حيث يمكن لجميع المقبولين الحصول على اسماء الرعاية الاجتماعية إلكترونيُا عبر منصة مظلتي الإلكترونية وذلك عن طريق الخطوات التالية:

أولًا قم بالدخول عبر منصة مظلتي من هنا. ثم قم بالدخول عبر “خدمات الرعاية الاجتماعي”. ثم قم بتسجيل جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح. ثم اضغط على “بحث”. تظهر جميع اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في جميع المحافظات العراقية.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2024

بعد التعرف على خطوات الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية يبحث الكثير من المواطنين في العراق عن الشروط اللازمة للحصول على الرعاية الاجتماعية وهي كالتالي: