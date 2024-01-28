عربيات وشقق “خطوات طلب مساعدة مالية من نجيب سويرس” ..الحق قدم وشوف نصيبك

تقدم خطوة نجيب ساويرس في توسعه في قطاع التعدين بمصر إشارة إيجابية واعتبرها خبراء اقتصادية فرصة لتعزيز الموارد الدولارية في البلاد يتيح العقد الجديد لشركة ساويرس فرصة للتنقيب عن الذهب في منطقتي بئر أسل وجبل الميت بالصحراء الشرقية.

خطوات طلب مساعدة مالية من نجيب سويرس

تعد هذه الخطوة لسلسلة العقود التي أبرمتها ساويرس مع الحكومة المصرية للتنقيب عن الذهب حيث يصبح لديها الآن 5 عقود في 10 مناطق مختلفة بالصحراء الشرقية يتوقع أن يسهم هذا التوسع في دعم القطاع التعديني في مصر

رغم إعلانهم عن تخارجها من مصر بسبب أزمة نقص النقد الأجنبي إلا أنها قررت التوسع في قطاع التعدين وحصلت على عقد جديد للتنقيب عن الذهب.

نجيب ساويرس في الاستثمار تشير إلى أن هناك فرصا واعدة في هذا القطاع يشير النحاس إلى أن تجربة ساويرس في قطاع الاتصالات قد أدت إلى تحسين كبير في حجم الاستثمارات وجذب شركات عالمية إلى السوق المحلي.

مساعدات يقدمها نجيب سويرس في مجال العقارات