استقبل حالًا “تردد قناة الجزائرية الرياضية 2024 الجديد” لمشاهدة مباراة منتخب مصر بعد دقائق

تردد قناة الجزائرية الرياضية 2024 مع اهتمام العديد من عشاق كرة القدم بمعرفة تردد القناة الجزائرية الأرضية، فإن البحث عن هذه المعلومات يعد أمرا شائعا، تعتبر القناة الجزائرية الأرضية من بين القنوات الرياضية الهامة التي تنقل مباريات المنتخب الجزائري والأندية الجزائرية في البطولات الإفريقية.

تردد قناة الجزائرية الرياضية 2024

قد حصلت القناة على حقوق نقل 17 مباراة من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 في كوت ديفوار وتتميز القناة بجودة عالية في عرض المباريات والبطولات على هيئه بث مباشر وبشكل مجانا.

تردد قناة الجزائرية الأرضية نايل سات

تردد القناة: 11680.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: HD.

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد قناة الجزائرية الأرضية هوت بيرد

تردد القناة: 12577.

معامل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: SD.

القمر الصناعي: هوت بيرد.

تردد قناة الفضائية الجزائرية على استرا

تردد القناة: 12577.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: SD.

القمر الصناعي: استرا.

طريقة ضبط القناة الجزائرية الرياضية