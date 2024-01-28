“ظـــهرت اخيرا” اعلان نتائج سنوات النقل بالرقم الجلوس بوابة التعليم الاساسي الترم الاول 2024 | نتيجة رابعة وخامسة وستة الاعدادي بانت

شهدت محركات البحث اقبالا كثيفا من الطلاب في الفترة الأخيرة لمعرفة نتائج سنوات النقل، وذلك بعد اعلان الوزارة عن رابط بوابة التعليم الاساسي التي سيتم عرض النتيجة عليه للتسهيل على الطلاب، فقد اعلنت عدد من مديريات التربية والتعليم انتهاء عمليات تصحيح الأوراق وتمت مراجعة ورصد الدرجات ثم يتم رفعها على المواقع الالكترونية لتكون في متناول جميع الطلاب، ونقدم اليكم خلال سطور المقال خطوات الاستعلام عن نتائج سنوات النقل فتابعوا معناز

نتائج سنوات النقل الفصل الدراسي الأول 2024

قد أكدت وزارة التربية والتعليم ان النتيجة ستظهر خلال ساعات عبر بوابة التعليم الاساسي وغدا سوف تكون متاحة في المدارس بجميع الادارات التعليمية، حيث أتمت كافة مراكز الكنترول عمليات التصحيح ومراجعة ورصد الدرجات وجاري رفعها حاليا عبر بوابة التعليم الأساسي لطلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي والمرحلة الاعدادية، وقد نوهت الوزارة بأن النتيجة ستكون على هيئة ألوان والتي يدل كلا منها على درجة معينة كما يلي:

اللون الازرق: يعني أن الطالب حصل في هذه المادة على درجة تتراوح بين 85 حتى 100 درجة.

اللون الأخضر: درجة الطالب في هذه المادة تتراوح بين 65 حتى 85 درجة.

اللون الأصفر: حصل الطالب تتراوح بين 50 حتى 65 درجة في المادة.

اللون الأحمر: يدل على أن درجة المادة أقل من النصف ولم يؤدي الطالب فيها بالصورة المطلوبة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة سنوات النقل 2024

يمكن للطلاب الحصول على نتائج سنوات النق بكل سهولة للفصل الدراسي الاول بمحافظة القاهرة من خلال اتباع الخطوات التالية: