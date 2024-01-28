الليلة من بيتك اتفرج وشجع.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة منتخب مصر والكونغو اليوم الأحد 28 يناير في أمم أفريقيا

تم الكشف عن القنوات المجانية التي ستنقل مباراة المنتخب المصري والمنتخب الكونغولي، في ثمن نهائي كاس امم افريقيا لكرة القدم، واعلنت شبكة قنوات بين سبورت الرياضية القطرية عن اسم المعلق الذي سيعلق على المباراة المرتقبة، ستقام المباراة بين المنتخبين على ملعب سان بيدور في دولة كوت ديفوار، حيث يستضيف البطولة منذ الثالث عشر من يناير الحالي حتى الحادي عشر من فبراير المقبل، وبناء على ذلك، كان المصريون يبحثون عبر محرك البحث العالمي جوجل، لمعرفة اسم المعلق الذي سيعلق على مباراة مصر اليوم.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والكونغو

مع صعود منتخب مصر للدور الـ16 في كاس الامم الافريقية، ينتظر العديد من عشاق الرياضة، ولا سيما كرة القدم، معرفة القنوات التي ستنقل مباراة المنتخب المصري ومنتخب الكونغو في المرحلة القادمة، من البطولة التي تقام في كوت ديفوار، لذا، زادت عمليات البحث في الاونة الاخيرة لمعرفة القنوات المجانية والمشفرة، التي ستبث المباراة بين مصر وجمهورية الكونغو، وسنقدم لكم قائمة بجميع القنوات التي ستنقل المباراة، بالاضافة إلى التشكيلة المتوقعة للمنتخب المصري.

موعد انطلاق مباراة مصر والكونغو اليوم

تنطلق اليوم مباراة مصر والكونغو في الساعة العاشرة مساء، وتعد هذه المباراة حاسمة في اطار كاس الامم الإفريقية، حيث يتنافس المنتخب المصري مع منتخب الكونغو الديمقراطية، على ملعب لوران بوكو في مدينة سان بيدرو بساحل العاج، تاتي هذه المباراة ضمن الدور الـ16 من البطولة، التي تستضيفها ساحل العاج، وبالتالي، يتطلع الكثير من الاشخاص الى معرفة التشكيلة الرسمية للمنتخب المصري التي ستخوض هذه المباراة، تحت قيادة المدير الفني فيتوريا.

القنوات المشفرة التي ستنقل المباراة على الاقمار الصناعية

– قناة beIN Sports:

– القمر: النايل سات

– التردد: 11013

– الاستقطاب: أفقي

– معامل الترميز: 27500

– معامل تصحيح الخطأ: 3/2

– المعلق: علي محمد علي

– قناة سهيل سات:

– القمر: سهيل سات

– التردد: 11547

– الاستقطاب: عمودي

– معامل الترميز: 27500

– معامل تصحيح الخطأ: 2/3

– قناة beIN AFCON 1:

– القمر: يوتلسات

– التردد: 12245

– الاستقطاب: عمودي

– معامل الترميز: 27500

– معامل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والكونغو

سنرصد الان الترددات الخاصة بالقنوات المجانية التي ستنقل مباراة مصر والكونغو الديمقراطية، سيتم إذاعة المباراة على القنوات التالية:

1. قناة Canal HD:

– القمر الصناعي: هسباسات 30 درجة غرباً

– التردد: 12437

– استقطاب: أفقي

– معدل الترميز: 27500

2. قناة Rti:

– القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرقاً

– التردد: 11900

– استقطاب: أفقي

– معدل الترميز: 27500

3. قناة TRT:

– القمر الصناعي: يوتلسات 7 شرقاً

– التردد: 11900

– استقطاب: أفقي

– معدل الترميز: 27500

4. قناة Ortb:

– القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرقاً

– التردد: 11900

– معدل الترميز: 27500

– استقطاب: أفقي

هذه هي الترددات الخاصة بالقنوات المفتوحة التي يمكنكم التقاطها لمشاهدة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام الكونغو

من المتوقع ان يشهد تشكيل منتخب مصر تغييرات بسبب اصابات بعض اللاعبين الاساسيين، مثل محمد صلاح ومحمد الشناوي، بالاضافة إلى غياب امام عاشور، سيتم استبدال امام عاشور باللاعب محمد النني، لاعب وسط فريق ارسنال الانجليزي، من التوقعات ان يتكون تشكيل منتخب مصر كما يلي:

– في حراسة المرمى: محمد ابو جبل.

– في الدفاع: محمد عبد المنعم، محمد هاني، ياسر إبراهيم، وأحمد فتوح.

– في خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، ومحمد النني.

– في خط الهجوم: زيزو، عمر مرموش، ومصطفى محمد.

هذا التشكيل المتوقع قد تم التنبؤ به في تصريح من فاروق جعفر، ولكن قد تحدث تغييرات في التشكيلة النهائية قبل المباراة.