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نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 بالإسماعيلية برقم الجلوس والاسم عبر موقع نتيجة.نت

محمد مجديمنذ 9 ساعات
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نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالإسماعيلية
نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالإسماعيلية

يترقب طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الإسماعيلية الإعلان الرسمي عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي ضمن نتائج امتحانات نصف العام الدراسي الأول للعام 2024/2023، والذي من المتوقع أن تُعلن عنه مديرية التربية والتعليم في الأيام القادمة.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 برقم الجلوس والاسم محافظة الإسماعيلية

وفي تصريحات، أكد الدكتور محمد بحيرى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أنه سيتم الإعلان عن نتائج امتحانات نصف العام في الأيام القادمة بعد اعتمادها من قبل اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، موضحًا أنه بلغ إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية في العام الدراسي 2023/2024 نحو 28 ألف طالب وطالبة، موزعين على 167 لجنة في مختلف مراكز وقرى المحافظة.

نتيجة الشهادة الاعدادية الاسماعيلية بالاسم فقط

وأشار وكيل الوزارة إلى الانتهاء من عمليات التصحيح، وجارٍ إعادة رصد الدرجات بشكل نهائي في جميع المدارس، موضحًا أن النتائج ستكون متاحة خلال الأيام القادمة ويمكن الوصول إليها عبر الموقع الرسمي للمديرية.

وأكد الدكتور بحيرى أن الامتحانات تم تنظيمها بشكل جيد مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سير العملية بانضباط ونظام، مع التركيز على البيئة الملائمة داخل اللجان، وتوفير الظروف الملائمة للطلاب لأداء الامتحانات بكفاءة.

كيفية الحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالإسماعيلية؟

يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 بالإسماعيلية عن طريق رقم الجلوس أو الاسم عبر موقع نتيجة.نت

  • افتح الموقع.
  • أكتب رقم الجلوس.
  • إضغط على زر بحث.
نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالإسماعيلية
نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالإسماعيلية

كما يمكن الحصول على نتائج الامتحانات عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، حيث يتيح النظام إمكانية البحث عن النتائج سواءً بالاسم أو رقم الجلوس، وذلك في إطار تسهيل الوصول إلى النتائج، يتيح الموقع الرسمي للمديرية روابط مباشرة لعرض نتيجة الشهادة الاعدادية فور إعلانها.

نتائج الإدارات التعليمية في نتيجة الصف الثالث الاعدادي بمحافظة الإسماعيلية الترم الأول 2024

  • نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة الاسماعيلية شمال التعليمية 2024.
  • نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة القنطرة غرب التعليمية 2024.
  • نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة الاسماعيلية جنوب التعليمية 2024.
  • نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة ابوصوير التعليمية 2024.
  • نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة القصاصين التعليمية 2024.
  • نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة التل الكبير التعليمية 2024.
  • نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة فايد التعليمية 2024.
  • نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة القنطرة شرق التعليمية 2024.
  • نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة المتأخرين التعليمية 2024.

توزيع درجات تالتة اعدادي الترم الاول

  • اللغة العربية 40 درجة.
  • اللغة الأجنبية الأولى ” الإنجليزية” 30 درجة.
  • مادة الرياضيات 30 درجة.
  • الدراسات الإجتماعية بمجموع درجات 20 درجة فقط.
  • العلوم بمجموع درجات 20 درجة.
  • يبلغ المجموع الكلى طبقا توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي 140 درجة لكل فصل دراسى بمجموع كلي 280 درجة.

أوائل اعدادية الاسماعيلية العام الماضي

أوائل إدارة التل الكبير

ماسم الطالبالمدرسةالإدارةالمجموع
1ندى عصام عبد الله ابراهيم جمعهالتل الكبير الرسمية للغات ع تعليم أساسيالتل الكبير278.00
2محمد صبري احمد عليالشهيد الرائد محمد عمر الجنايني الإعداديالتل الكبير277.50
3محمد ابراهيم عبد المحسن ابراهيمالشهيد الرائد محمد عمر الجنايني الإعداديالتل الكبير277.50
4مى محمود محمد احمدالسلام الإعداديةالتل الكبير277.00
5ريهام محمد احمد محمدالدكتور علي رضوان ع بناتالتل الكبير277.00
6عبد الرحمن نشات ماهر إبراهيمالسلام الإعداديةالتل الكبير277.00
7ندى محمد غريب مصيلحىالسلام الإعداديةالتل الكبير277.00
8ايمان عمرو عبد المجيد على السيد الهلوتىالدكتور علي رضوان ع بناتالتل الكبير276.50
9محمود محمد نصر حسني عليالتل الكبير للتعليم الأساسي عالتل الكبير276.50
10محمود عماد محمد محمود سليمالتل الكبير للتعليم الأساسي عالتل الكبير276.00
11دعاء يسرى محمد خليلالسلام الإعداديةالتل الكبير276.00
12سلمى محمد دمر محمودالدكتور علي رضوان ع بناتالتل الكبير276.00
13احمد سعيد عبد الباقي جاد شمس الدينالتل الكبير للتعليم الأساسي عالتل الكبير276.00
14ساره محمد حسن احمدالدكتور علي رضوان ع بناتالتل الكبير276.00
15كريم علي عبد المتجلي مهنيالشهيد الرائد محمد عمر الجنايني الإعداديالتل الكبير276.00
16عمر شريف شوادفي حسن محمدالشهيد الرائد محمد عمر الجنايني الإعداديالتل الكبير276.00
17رضوى محمد على سعفانالسلام الإعداديةالتل الكبير275.50
18ايه رمضان السيد جابرالسلام الإعداديةالتل الكبير275.50
19ياسمين محمد موسى عليالدكتور علي رضوان ع بناتالتل الكبير275.50
20اميره محمود محمد محمد عبد المقصودالسلام الإعداديةالتل الكبير275.50
21رؤى هشام مصباح الجوهريالدكتور علي رضوان ع بناتالتل الكبير275.50
22احمد صلاح عبد العزيز علىالسلام الإعداديةالتل الكبير275.50
23نور مصطفى محمد عبد المنعم ايوبالتل الكبير الرسمية للغات ع تعليم أساسيالتل الكبير275.50
24مى احمد عبد القادر عبد الكريم عيادةالتل الكبير الرسمية للغات ع تعليم أساسيالتل الكبير275.50
25ليلى محمد حامد محمد حسن كبيرالدكتور علي رضوان ع بناتالتل الكبير275.00
26عمر سعيد موسى ابراهيم عيادةالشهيد الرائد محمد عمر الجنايني الإعداديالتل الكبير275.00
27قمر سعيد محمود حامدالدكتور علي رضوان ع بناتالتل الكبير275.00
28يمنى محمد محمود عبد الحميدالسلام الإعداديةالتل الكبير274.50
29عبد الرحمن محمود فوزى زكرياالشهيد الرائد محمد عمر الجنايني الإعداديالتل الكبير274.50
30شهد محمد احمد مصليحىالسلام الإعداديةالتل الكبير274.50
31يوسف محمود السيد محمود رمضانالظاهرية ع تعليم أساسىالتل الكبير274.50
32رحمة عاطف احمد يوسفالسلام الإعداديةالتل الكبير274.00
33سجود خالد محمود مصطفىالدكتور علي رضوان ع بناتالتل الكبير274.00
34اميره جمال يوسف ابراهيمالسلام الإعداديةالتل الكبير274.00
35الزهراء يسري ابراهيم ابراهيمالدكتور علي رضوان ع بناتالتل الكبير274.00
36مهند بهاء ربيع احمدالشهيد الرائد محمد عمر الجنايني الإعداديالتل الكبير274.00
37دعاء رضا عبد العال سليمانالسلام الإعداديةالتل الكبير274.00
38جهاد جابر السيد جابرالسلام الإعداديةالتل الكبير274.00
39مصطفى محمد مصطفى عباسالسلام الإعداديةالتل الكبير274.00
40عبد الرحمن احمد احمد مصطفى مصطفىالتل الكبير للتعليم الأساسي عالتل الكبير274.00

أوائل إدارة فايد

ماسم الطالبالمدرسةالإدارةالمجموع
1سلمى اسماعيل محمد اسماعيل محمدفايد الاعدادية بناتفايد279.00
2سلمى هاني عبد المالك عبد السلام خبيرفايد الاعدادية بناتفايد278.50
3سلمى هيثم جمال صبحي علىفايد الاعدادية بناتفايد277.50
4نوران سليمان احمد محمد محمد حسنفايد الرسمية الاعدادية لغاتفايد277.00
5مارلى اشرف فايز زكى حلقةعثمان احمد عثمان 0 عفايد276.50
6سما رجب عبيد محمدابو سلطان ع مفايد276.00
7اسراء محمد فؤاد حسين خميستوفيق عتمان عفايد276.00
8ساره هاني محمد حافظفريد ندا تعليم أساسى عفايد275.50
9حنان ياسر عبد الحميد حامد ابراهيمابو سلطان ع مفايد275.50
10ياسمين احمد فتحي السيد عجبوافايد الرسمية الاعدادية لغاتفايد275.00
11محمد احمد عبد الجواد بدر حسينفايد الرسمية الاعدادية لغاتفايد274.50
12شمس احمد ابراهيم السيدسرابيوم الإعدادية الجديدةفايد274.50
13معاذ حسام عيد عطوة عليفايد الرسمية الاعدادية لغاتفايد274.00
14ندى محمد على اسماعيل احمدفريد ندا تعليم أساسى عفايد274.00
15سلمى مدحت سالم محمود عليالزعيم جمال عبد الناصر تعليم أساسى عفايد273.50
16نور حسن فتحي حسن محمدفايد الاعدادية بناتفايد273.50
17محمد وائل الشحات عوض الله عوض اللهفايد الرسمية الاعدادية لغاتفايد273.00
18حنين ابراهيم محمود محمد محمدكسفريت عفايد273.00
19فاطمه محمد محمد الهادى محمدفريد ندا تعليم أساسى عفايد273.00
20رودينا احمد محمد سعدابو سلطان ع مفايد272.50
21رودينا احمد محمد سعدابو سلطان ع مفايد272.50
22ميرا عادل زكى مسعود ميخائيلفايد الرسمية الاعدادية لغاتفايد272.00
23ايمان محمود عبد السلام محمدعثمان احمد عثمان 0 عفايد272.00
24سلمى محمود حسن علي سعفانالسعيدية ع مفايد271.50
25رودينا محمد مسعد حسنابو سلطان ع مفايد271.50
26مريم عمرو سليمان عبد العزيزالفتح الإعدادية المشتركة بالسواحلفايد271.00
27سلمى سامى صبحى على عبد السلامفايد الاعدادية بناتفايد271.00
28منى عادل محمد محمد عبد الجوادالشهيد عبدالمنعم رياض عفايد271.00
29رحمة صلاح جداوى ابراهيم محمدالشهيد مصطفى محمود عبدالحميد ابو العنينفايد271.00
30ريم محمود سعد نصرالدين زينالشهيد مصطفى محمود عبدالحميد ابو العنينفايد271.00
31سما احمد محمد عليوة البدوىفايد الاعدادية بناتفايد270.50
32سلمى يوسف احمد محمدعبد الجليلعثمان احمد عثمان 0 عفايد270.50
33هفن حسام مكرم حبيب يعقوبفايد الرسمية الاعدادية لغاتفايد270.50
34هلا وليد فاروق محمود عبد اللهفايد الرسمية الاعدادية لغاتفايد270.00
35حنين احمد محمد راوى حسينفايد الرسمية الاعدادية لغاتفايد270.00
36سندس زكريا عبيد احمد حمدانابو سلطان ع مفايد269.50
37اسراء احمد حسن عبد العال محمدفايد الرسمية الاعدادية لغاتفايد269.50
38منى شحته عبد السلام ابراهيمالمخاضة عفايد269.50
39نور عبد القادر سعد عبد القادر بريكفايد الاعدادية بناتفايد269.50
40الاء سليمان شوقى سليمان حسنينالشهيد مصطفى محمود عبدالحميد ابو العنينفايد269.50

أوائل إدارة القنطرة شرق

ماسم الطالبالمدرسةالإدارةالمجموع
1ابو بكر رضا عبد السلام مدبولىأحمد زويل الرسمية لغات اعدادىالقنطرة شرق277.00
2عبد الرحمن احمد محمد محمود حسينأحمد زويل الرسمية لغات اعدادىالقنطرة شرق277.00
3احمد مدحت نصر محمدأحمد زويل الرسمية لغات اعدادىالقنطرة شرق276.50
4عمر احمد السيد احمد سليمانأحمد زويل الرسمية لغات اعدادىالقنطرة شرق276.00
5ساره جرجس فرج الله نخله حناام المومنين عالقنطرة شرق275.00
6ملك احمد عباس عبد الفتاح احمد طبانهام المومنين عالقنطرة شرق274.00
7مالك حسن محمد محمدأحمد زويل الرسمية لغات اعدادىالقنطرة شرق273.50
8كنزي ذكي نادهي ذكيأحمد زويل الرسمية لغات اعدادىالقنطرة شرق273.00
9عبد الرحمن محمد حسن عثمانأحمد زويل الرسمية لغات اعدادىالقنطرة شرق271.50
10حنين عبد الفتاح حسن حسن محمدام المومنين عالقنطرة شرق271.50
11روان محمد سليمان منصورام المومنين عالقنطرة شرق271.50
12هنا محمد سليمان محمدأحمد زويل الرسمية لغات اعدادىالقنطرة شرق271.00
13حور محمود عيداروس عامر محمودام المومنين عالقنطرة شرق270.50
14علي محمد علي عبد السلامأحمد زويل الرسمية لغات اعدادىالقنطرة شرق270.00
15فاطمه احمد حسن على عبد الرحيمخالد بن الوليد تعليم أساسى اعدادىالقنطرة شرق269.50
16على محمد احمد محمد الزملوطأحمد زويل الرسمية لغات اعدادىالقنطرة شرق268.00
17ريم السيد علي عبد اللهأحمد زويل الرسمية لغات اعدادىالقنطرة شرق267.50
18ندى نصار سلامه محمد سليمانام المومنين عالقنطرة شرق267.50
19مريم عبد العال همام مغازى همامام المومنين عالقنطرة شرق266.50
20ياسمين السيد محمد سالمالابطال ع مالقنطرة شرق266.00
21يوسف علاء حسن فريدعمر بن عبد العزيز عالقنطرة شرق266.00
22ساره وليد راضى ابراهيمالسادات الاعداديةالقنطرة شرق265.50
23محمد شريف فاروق عبد اللهأحمد زويل الرسمية لغات اعدادىالقنطرة شرق265.00
24محمد كامل ابراهيم احمدالابطال ع مالقنطرة شرق265.00
25الاء غسان محمد فرج محمدالقنطرة شرق الاعداديةالقنطرة شرق265.00
26مريم محمود محمد سيد احمدام المومنين عالقنطرة شرق265.00
27حنين تامر سلامه سلمىام المومنين عالقنطرة شرق265.00
28يوسف مصلح محمد محيسنالشهيد محمد صلاح رياض عالقنطرة شرق265.00
29حبيبه محمد عباس محمد محمدالقنطرة شرق الاعداديةالقنطرة شرق264.50
30حبيبه علاء خيرى عبد الشافى عبد الرحيمام المومنين عالقنطرة شرق264.50
31سهيلة حسن الحسينى عبد الجوادعمر بن عبد العزيز عالقنطرة شرق264.00
32سلمى محمد سيد جاداللهأحمد زويل الرسمية لغات اعدادىالقنطرة شرق264.00
33مريم فوزى عبد الجليل قناوى احمدام المومنين عالقنطرة شرق263.50
34ساره حسن سلمى محمد سليمام المومنين عالقنطرة شرق263.00
35مريم رضا إسماعيل محمد عبد العالأحمد زويل الرسمية لغات اعدادىالقنطرة شرق263.00
36دينا احمد فاروق يوسف ابو حويوام المومنين عالقنطرة شرق263.00
37إبراهيم كرم مسعود حسينالسادات الاعداديةالقنطرة شرق263.00
38جنى ايمن قريش عبد الحميدام المومنين عالقنطرة شرق262.50
39مريم محمود مدحت ابراهيمام المومنين عالقنطرة شرق262.00
40داليا محمود مجدى محمود حامدام المومنين عالقنطرة شرق260.50

أوائل إدارة القنطرة غرب

ماسم الطالبالمدرسةالإدارةالمجموع
1يقين صلاح فارس سليمالشهيد السيد إبراهيم عامر عالقنطرة غرب279.00
2محمد محمود عكاشة محمودالرياض ك 17 ع مالقنطرة غرب278.00
3جنات على احمد عيسى جاد الكريمالشهيد السيد إبراهيم عامر عالقنطرة غرب277.50
4ايمان السيد الباز السيد ابراهيمالشهيد السيد إبراهيم عامر عالقنطرة غرب277.00
5صباح محمود محمد محمد سالمالقنطرة غرب الاعدادية بناتالقنطرة غرب276.50
6هند حميدو عيد احمدالقنطرة غرب الاعدادية الرسمية للغاتالقنطرة غرب276.50
7نور رضا سليم حسن احمدالرياح الاعداديةالقنطرة غرب276.50
8ملك محمد عشماوى محمد عبد العالابوبكر الصديق الاعداديةالقنطرة غرب276.50
9شهد سامح احمد سيد عبد العزيزالقنطرة غرب الاعدادية بناتالقنطرة غرب276.50
10منه الله غصين ناصر غصينالسموح تعليم أساسي عالقنطرة غرب276.00
11نورهان سويلم سلامه سويلم سلامهالرياح الاعداديةالقنطرة غرب276.00
12محمد امين محمد سالمان محمدابوخليفة الاعدادية بنينالقنطرة غرب276.00
13اسراء محمد عبد الهادى محمدالرياح الاعداديةالقنطرة غرب275.50
14محمد احمد سعد حسين عبد الحقابوبكر الصديق الاعداديةالقنطرة غرب275.50
15امل سلمى سليمان سلمى سليمانالشهيد السيد إبراهيم عامر عالقنطرة غرب275.50
16عبد الرحمن محمد صفاء ابو النوراحمد عرابى الاعدادية بنينالقنطرة غرب275.00
17جنى محمد السيد محمد سلميابوبكر الصديق الاعداديةالقنطرة غرب275.00
18يوسف محمد فاروق محمد عفيفىابوبكر الصديق الاعداديةالقنطرة غرب275.00
19زياد محمد محمد سلمىالقنطرة غرب الاعدادية الرسمية للغاتالقنطرة غرب275.00
20شمس عاطف محمد عبد المنعم محمدالشهيد السيد إبراهيم عامر عالقنطرة غرب275.00

أوائل إدارة أبو صوير

ماسم الطالبالمدرسةالإدارةالمجموع
1ندى ربيع حسن احمد احمد عمرانابو صوير الاعدادية بناتابوصوير277.00
2ميران عبد الله حميد على علىابو صوير الاعدادية بناتابوصوير276.50
3فاطمه علي محمود ابراهيمالمحسمة الجديدة الإعدادية المشتركةابوصوير276.50
4محمود احمد محمود محمد المنسىمكارم الاخلاق الاعداديةابوصوير276.00
5زياد محمد السعيد ابراهيمالمستقبل الرسمية المتميزة الاعدادية للغاابوصوير276.00
6ناريمان مصطفى محمد عبد الصمد خليفةالشهيد محمود نافع ع مابوصوير275.50
7سعيد محمد سعيد محمود محمود الرفاعىالمستقبل الرسمية المتميزة الاعدادية للغاابوصوير275.50
8احمد السيد احمد السيدالمستقبل الاعدادية بنينابوصوير275.50
9رانيا محمود عبد العزيز عبد اللطيفكمال بدران ع مابوصوير275.00
10مياده السيد حسين عبد الرحمن ابراهيمابو جريش عابوصوير275.00
11بسمله طارق السيد عبد اللهكمال بدران ع مابوصوير275.00
12منه محمد عبد الله عبد الجوادعزبة غنيم تعليم أساسى عابوصوير274.50
13ندى مصطفى حسان عبدربه25يناير الاعدادية بنات تعليم اساسىابوصوير274.50
14شهد عيد محمد ابراهيمالمستقبل الرسمية المتميزة الاعدادية للغاابوصوير274.00
15ايمان هانى السيد محمودكمال بدران ع مابوصوير274.00
16سماح سامح محمد عبد الحكيم شحاته25يناير الاعدادية بنات تعليم اساسىابوصوير274.00
17آية احمد احمد علي سعيدالمدينة المنورة تعليم أساسى عابوصوير274.00
18ملك زكريا السيد محمدالواصفية ع مابوصوير274.00
19شهد عصام زكي محمد25يناير الاعدادية بنات تعليم اساسىابوصوير274.00
20سلمي احمد جمعة حسن محمدالمحسمة الجديدة الإعدادية المشتركةابوصوير273.50

أوائل إدارة القصاصين

ماسم الطالبالمدرسةالإدارةالمجموع
1روضه محمد على عبد الرحمنتل ثمود ع ت أساسيالقصاصين277.50
2بسمله غنيم حسين غنيمأم مشاق الإعداديةالقصاصين277.50
3عمر ابراهيم عبد السلام عبد الوهابالشهيد خضر تعليم أساسى عالقصاصين277.00
4مى محمد على احمدتل ثمود ع ت أساسيالقصاصين277.00
5سهيلة محمد حسين عبد اللهالقصاصين القديمة المشتركة عالقصاصين276.50
6روان إبراهيم عبد العزيز إبراهيمالقصاصين القديمة المشتركة عالقصاصين276.50
7رقية محمد السيد عبد العزيزالخفيج تعليم اساسي عالقصاصين276.00
8بسمله السيد مصطفى محمد عوضام حبيب تعليم اساسي الاعداديةالقصاصين276.00
9عمر محمد عبد العزيز عبد الحليم ابراهيمالشيخ غريب الاعداديةالقصاصين275.50
10بسمله محمد حميدة عبد الجواد حسنالقصاصين القديمة المشتركة عالقصاصين275.50
11وسام احمد مصطفى السيدام حبيب تعليم اساسي الاعداديةالقصاصين275.00
12ميرنا محمد حامد حسن احمدالقصاصين المشتركة الجديدة عالقصاصين275.00
13غادة سامح عبد الفتاح عبد الفتاح محمودالكوع ع مالقصاصين275.00
14مى احمد مصطفى محمدتل ثمود ع ت أساسيالقصاصين274.50
15منة السيد احمد ابراهيم محمدصبيح تعليم أساسى عالقصاصين274.50
16بسمله شرقاوى يوسف علىالقصاصين القديمة المشتركة عالقصاصين274.50
17مروه عبد الله احمد على مصطفىصبيح تعليم أساسى عالقصاصين274.50
18بسمه حامد محمد عبد الحميدالقصاصين القديمة المشتركة عالقصاصين274.50
19حبيبة حسن احمد عبدةالقصاصين القديمة المشتركة عالقصاصين274.50
20جنا الخطيب محمد علوانالقصاصين القديمة المشتركة عالقصاصين274.50

أوائل إدارة الإسماعيلية جنوب

ماسم الطالبالمدرسةالإدارةالمجموع
1ماريا مدحت يوسف عزيزفاطمة الزهراء الاعدادية بناتالاسماعيلية جنوب278.50
2مريم اسامة محمد خليل علىهيئة قناة السويس ع الخاصة عربىالاسماعيلية جنوب277.50
3مروان محمد ابو الحمد محمود علىهيئة قناة السويس للغات عالاسماعيلية جنوب277.50
4محمود شعبان عبد الراضى عمرالشهيد محمد صالح على السماك الاعداديةالاسماعيلية جنوب277.00
5مريم احمد نبيل يوسف ابو جريشهفاطمة الزهراء الاعدادية بناتالاسماعيلية جنوب277.00
6نور وليد على السيد ابراهيمهيئة قناة السويس للغات عالاسماعيلية جنوب277.00
7حبيبه ابراهيم طلعت محمد محمودهيئة قناة السويس للغات عالاسماعيلية جنوب277.00
8جويرية احمد محمد يونسالعبور الاعدادية بناتالاسماعيلية جنوب276.50
9دينا محمد عبد الله محمد عتريسفاطمة الزهراء الاعدادية بناتالاسماعيلية جنوب276.50
10ملك احمد شحات سلامة محمدالحاج عبدالله ابوعلي الاعداديةالاسماعيلية جنوب276.50
11شيماء الشربينى الشربينى احمد عبد الفتاحالعبور الاعدادية بناتالاسماعيلية جنوب276.50
12ملك محمد فرغلى محمدفاطمة الزهراء الاعدادية بناتالاسماعيلية جنوب276.50
13حلا حسن عبد الوهاب دكرونى محمدهيئة قناة السويس للغات عالاسماعيلية جنوب276.50
14حبيبه محمد عبد الباسط احمد ابو السعودفاطمة الزهراء الاعدادية بناتالاسماعيلية جنوب276.00
15هنا علاء ابراهيم سلامه عبد اللهبدر الاعدادية بناتالاسماعيلية جنوب276.00
16احمد محمد سيد سالمطه حسين الاعدادية بنينالاسماعيلية جنوب276.00
17مريم محمد فريد عوض اللهفاطمة الزهراء الاعدادية بناتالاسماعيلية جنوب276.00
18عبد الله عاطف شحاته محمد محمدالعمارات الاعدادية تعليم اساسيالاسماعيلية جنوب275.50
19هبة نادر احمد محمد عليهيئة قناة السويس ع الخاصة عربىالاسماعيلية جنوب275.50
20ملك ابوعمرة السيد ابو عمرةبدر الاعدادية بناتالاسماعيلية جنوب275.50

أوائل إدارة الإسماعيلية شمال

ماسم الطالبالمدرسةالإدارةالمجموع
1احمد عماد احمد ابراهيم سالمالمجمع التعليمى الرسمية لغات إعدادىالاسماعيلية شمال279.00
2رغد عاطف عطية ابراهيم عطية24اكتوبرالرسمية لغات عالاسماعيلية شمال278.50
3بسنت محمد سعد زغلول عبده عبد ربهالمنار الاعدادية الخاصة لغات رقم 2الاسماعيلية شمال278.50
4عمر علي محمد على بغداديالمجمع التعليمى الرسمية لغات إعدادىالاسماعيلية شمال278.50
5مريم عصام محمد رافتالمجمع التعليمى الرسمية لغات إعدادىالاسماعيلية شمال278.50
6منةالله وليد محمود حسن عبد الحقالمجمع التعليمى اعدادى عربىالاسماعيلية شمال278.50
7فارس حسين عبد الحميد رزق حسنالمجمع التعليمى الرسمية لغات إعدادىالاسماعيلية شمال278.00
8جنا غريب على غريب محمدالمنار الخاصة للغات الإعدادية 1الاسماعيلية شمال278.00
9مصطفى محمد محمد ابراهيمالطائف الرسمية اعدادي للغاتالاسماعيلية شمال278.00
10حلا اسامه على محمد يوسفالمنار الخاصة للغات الإعدادية 1الاسماعيلية شمال278.00
11رحاب محسن عبد الرحمن سليم علىالمجمع التعليمى الرسمية لغات إعدادىالاسماعيلية شمال277.50
12حبيبة محمد عادل السيد مرشدى24اكتوبرالرسمية لغات عالاسماعيلية شمال277.50
13خالد وليد عطيه دياب الشافعى24اكتوبرالرسمية لغات عالاسماعيلية شمال277.50
14مريم احمد محمد محمد البسيونى24اكتوبرالرسمية لغات عالاسماعيلية شمال277.50
15دنيا عباس عبد الحليم عباس ابراهيم24اكتوبرالرسمية لغات عالاسماعيلية شمال277.50
16معاذ محسن احمد شحاتهالخلفاء الراشدين الاعدادية المشتركةالاسماعيلية شمال277.50
17ياسمين ايهاب سيد محمدالخلفاء الراشدين الاعدادية المشتركةالاسماعيلية شمال277.50
18هنا نصر اسماعيل عمر محمد24اكتوبرالرسمية لغات عالاسماعيلية شمال277.00
19مريم تامر سيد احمدالسيدة خديجة ع بناتالاسماعيلية شمال277.00
20علي محمد عبد الرازق محمد المرسىالمجمع التعليمى الرسمية لغات إعدادىالاسماعيلية شمال277.00

تجدر الإشارة إلى أن وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية شدد أن اللجان القائمة بإعداد وتصحيح الامتحانات قد عملت بجد واجتهاد لضمان الدقة والعدالة في التصحيح، وحصول كل طالب على حقه، كما تم التأكيد على الالتزام بجميع الإجراءات والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين خلال فترة الامتحانات.

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محمد مجديمنذ 9 ساعات
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