نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 بالإسماعيلية برقم الجلوس والاسم عبر موقع نتيجة.نت

يترقب طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الإسماعيلية الإعلان الرسمي عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي ضمن نتائج امتحانات نصف العام الدراسي الأول للعام 2024/2023، والذي من المتوقع أن تُعلن عنه مديرية التربية والتعليم في الأيام القادمة.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 برقم الجلوس والاسم محافظة الإسماعيلية

وفي تصريحات، أكد الدكتور محمد بحيرى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أنه سيتم الإعلان عن نتائج امتحانات نصف العام في الأيام القادمة بعد اعتمادها من قبل اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، موضحًا أنه بلغ إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية في العام الدراسي 2023/2024 نحو 28 ألف طالب وطالبة، موزعين على 167 لجنة في مختلف مراكز وقرى المحافظة.

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وأشار وكيل الوزارة إلى الانتهاء من عمليات التصحيح، وجارٍ إعادة رصد الدرجات بشكل نهائي في جميع المدارس، موضحًا أن النتائج ستكون متاحة خلال الأيام القادمة ويمكن الوصول إليها عبر الموقع الرسمي للمديرية.

وأكد الدكتور بحيرى أن الامتحانات تم تنظيمها بشكل جيد مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سير العملية بانضباط ونظام، مع التركيز على البيئة الملائمة داخل اللجان، وتوفير الظروف الملائمة للطلاب لأداء الامتحانات بكفاءة.

كيفية الحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالإسماعيلية؟

يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 بالإسماعيلية عن طريق رقم الجلوس أو الاسم عبر موقع نتيجة.نت

افتح الموقع.

أكتب رقم الجلوس.

إضغط على زر بحث.

كما يمكن الحصول على نتائج الامتحانات عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، حيث يتيح النظام إمكانية البحث عن النتائج سواءً بالاسم أو رقم الجلوس، وذلك في إطار تسهيل الوصول إلى النتائج، يتيح الموقع الرسمي للمديرية روابط مباشرة لعرض نتيجة الشهادة الاعدادية فور إعلانها.

نتائج الإدارات التعليمية في نتيجة الصف الثالث الاعدادي بمحافظة الإسماعيلية الترم الأول 2024

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة الاسماعيلية شمال التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة القنطرة غرب التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة الاسماعيلية جنوب التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة ابوصوير التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة القصاصين التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة التل الكبير التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة فايد التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة القنطرة شرق التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة المتأخرين التعليمية 2024.

توزيع درجات تالتة اعدادي الترم الاول

اللغة العربية 40 درجة.

اللغة الأجنبية الأولى ” الإنجليزية” 30 درجة.

مادة الرياضيات 30 درجة.

الدراسات الإجتماعية بمجموع درجات 20 درجة فقط.

العلوم بمجموع درجات 20 درجة.

يبلغ المجموع الكلى طبقا توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي 140 درجة لكل فصل دراسى بمجموع كلي 280 درجة.

أوائل اعدادية الاسماعيلية العام الماضي

أوائل إدارة التل الكبير

م اسم الطالب المدرسة الإدارة المجموع 1 ندى عصام عبد الله ابراهيم جمعه التل الكبير الرسمية للغات ع تعليم أساسي التل الكبير 278.00 2 محمد صبري احمد علي الشهيد الرائد محمد عمر الجنايني الإعدادي التل الكبير 277.50 3 محمد ابراهيم عبد المحسن ابراهيم الشهيد الرائد محمد عمر الجنايني الإعدادي التل الكبير 277.50 4 مى محمود محمد احمد السلام الإعدادية التل الكبير 277.00 5 ريهام محمد احمد محمد الدكتور علي رضوان ع بنات التل الكبير 277.00 6 عبد الرحمن نشات ماهر إبراهيم السلام الإعدادية التل الكبير 277.00 7 ندى محمد غريب مصيلحى السلام الإعدادية التل الكبير 277.00 8 ايمان عمرو عبد المجيد على السيد الهلوتى الدكتور علي رضوان ع بنات التل الكبير 276.50 9 محمود محمد نصر حسني علي التل الكبير للتعليم الأساسي ع التل الكبير 276.50 10 محمود عماد محمد محمود سليم التل الكبير للتعليم الأساسي ع التل الكبير 276.00 11 دعاء يسرى محمد خليل السلام الإعدادية التل الكبير 276.00 12 سلمى محمد دمر محمود الدكتور علي رضوان ع بنات التل الكبير 276.00 13 احمد سعيد عبد الباقي جاد شمس الدين التل الكبير للتعليم الأساسي ع التل الكبير 276.00 14 ساره محمد حسن احمد الدكتور علي رضوان ع بنات التل الكبير 276.00 15 كريم علي عبد المتجلي مهني الشهيد الرائد محمد عمر الجنايني الإعدادي التل الكبير 276.00 16 عمر شريف شوادفي حسن محمد الشهيد الرائد محمد عمر الجنايني الإعدادي التل الكبير 276.00 17 رضوى محمد على سعفان السلام الإعدادية التل الكبير 275.50 18 ايه رمضان السيد جابر السلام الإعدادية التل الكبير 275.50 19 ياسمين محمد موسى علي الدكتور علي رضوان ع بنات التل الكبير 275.50 20 اميره محمود محمد محمد عبد المقصود السلام الإعدادية التل الكبير 275.50

21 رؤى هشام مصباح الجوهري الدكتور علي رضوان ع بنات التل الكبير 275.50 22 احمد صلاح عبد العزيز على السلام الإعدادية التل الكبير 275.50 23 نور مصطفى محمد عبد المنعم ايوب التل الكبير الرسمية للغات ع تعليم أساسي التل الكبير 275.50 24 مى احمد عبد القادر عبد الكريم عيادة التل الكبير الرسمية للغات ع تعليم أساسي التل الكبير 275.50 25 ليلى محمد حامد محمد حسن كبير الدكتور علي رضوان ع بنات التل الكبير 275.00 26 عمر سعيد موسى ابراهيم عيادة الشهيد الرائد محمد عمر الجنايني الإعدادي التل الكبير 275.00 27 قمر سعيد محمود حامد الدكتور علي رضوان ع بنات التل الكبير 275.00 28 يمنى محمد محمود عبد الحميد السلام الإعدادية التل الكبير 274.50 29 عبد الرحمن محمود فوزى زكريا الشهيد الرائد محمد عمر الجنايني الإعدادي التل الكبير 274.50 30 شهد محمد احمد مصليحى السلام الإعدادية التل الكبير 274.50 31 يوسف محمود السيد محمود رمضان الظاهرية ع تعليم أساسى التل الكبير 274.50 32 رحمة عاطف احمد يوسف السلام الإعدادية التل الكبير 274.00 33 سجود خالد محمود مصطفى الدكتور علي رضوان ع بنات التل الكبير 274.00 34 اميره جمال يوسف ابراهيم السلام الإعدادية التل الكبير 274.00 35 الزهراء يسري ابراهيم ابراهيم الدكتور علي رضوان ع بنات التل الكبير 274.00 36 مهند بهاء ربيع احمد الشهيد الرائد محمد عمر الجنايني الإعدادي التل الكبير 274.00 37 دعاء رضا عبد العال سليمان السلام الإعدادية التل الكبير 274.00 38 جهاد جابر السيد جابر السلام الإعدادية التل الكبير 274.00 39 مصطفى محمد مصطفى عباس السلام الإعدادية التل الكبير 274.00 40 عبد الرحمن احمد احمد مصطفى مصطفى التل الكبير للتعليم الأساسي ع التل الكبير 274.00

أوائل إدارة فايد

م اسم الطالب المدرسة الإدارة المجموع 1 سلمى اسماعيل محمد اسماعيل محمد فايد الاعدادية بنات فايد 279.00 2 سلمى هاني عبد المالك عبد السلام خبير فايد الاعدادية بنات فايد 278.50 3 سلمى هيثم جمال صبحي على فايد الاعدادية بنات فايد 277.50 4 نوران سليمان احمد محمد محمد حسن فايد الرسمية الاعدادية لغات فايد 277.00 5 مارلى اشرف فايز زكى حلقة عثمان احمد عثمان 0 ع فايد 276.50 6 سما رجب عبيد محمد ابو سلطان ع م فايد 276.00 7 اسراء محمد فؤاد حسين خميس توفيق عتمان ع فايد 276.00 8 ساره هاني محمد حافظ فريد ندا تعليم أساسى ع فايد 275.50 9 حنان ياسر عبد الحميد حامد ابراهيم ابو سلطان ع م فايد 275.50 10 ياسمين احمد فتحي السيد عجبوا فايد الرسمية الاعدادية لغات فايد 275.00 11 محمد احمد عبد الجواد بدر حسين فايد الرسمية الاعدادية لغات فايد 274.50 12 شمس احمد ابراهيم السيد سرابيوم الإعدادية الجديدة فايد 274.50 13 معاذ حسام عيد عطوة علي فايد الرسمية الاعدادية لغات فايد 274.00 14 ندى محمد على اسماعيل احمد فريد ندا تعليم أساسى ع فايد 274.00 15 سلمى مدحت سالم محمود علي الزعيم جمال عبد الناصر تعليم أساسى ع فايد 273.50 16 نور حسن فتحي حسن محمد فايد الاعدادية بنات فايد 273.50 17 محمد وائل الشحات عوض الله عوض الله فايد الرسمية الاعدادية لغات فايد 273.00 18 حنين ابراهيم محمود محمد محمد كسفريت ع فايد 273.00 19 فاطمه محمد محمد الهادى محمد فريد ندا تعليم أساسى ع فايد 273.00 20 رودينا احمد محمد سعد ابو سلطان ع م فايد 272.50

21 رودينا احمد محمد سعد ابو سلطان ع م فايد 272.50 22 ميرا عادل زكى مسعود ميخائيل فايد الرسمية الاعدادية لغات فايد 272.00 23 ايمان محمود عبد السلام محمد عثمان احمد عثمان 0 ع فايد 272.00 24 سلمى محمود حسن علي سعفان السعيدية ع م فايد 271.50 25 رودينا محمد مسعد حسن ابو سلطان ع م فايد 271.50 26 مريم عمرو سليمان عبد العزيز الفتح الإعدادية المشتركة بالسواحل فايد 271.00 27 سلمى سامى صبحى على عبد السلام فايد الاعدادية بنات فايد 271.00 28 منى عادل محمد محمد عبد الجواد الشهيد عبدالمنعم رياض ع فايد 271.00 29 رحمة صلاح جداوى ابراهيم محمد الشهيد مصطفى محمود عبدالحميد ابو العنين فايد 271.00 30 ريم محمود سعد نصرالدين زين الشهيد مصطفى محمود عبدالحميد ابو العنين فايد 271.00 31 سما احمد محمد عليوة البدوى فايد الاعدادية بنات فايد 270.50 32 سلمى يوسف احمد محمدعبد الجليل عثمان احمد عثمان 0 ع فايد 270.50 33 هفن حسام مكرم حبيب يعقوب فايد الرسمية الاعدادية لغات فايد 270.50 34 هلا وليد فاروق محمود عبد الله فايد الرسمية الاعدادية لغات فايد 270.00 35 حنين احمد محمد راوى حسين فايد الرسمية الاعدادية لغات فايد 270.00 36 سندس زكريا عبيد احمد حمدان ابو سلطان ع م فايد 269.50 37 اسراء احمد حسن عبد العال محمد فايد الرسمية الاعدادية لغات فايد 269.50 38 منى شحته عبد السلام ابراهيم المخاضة ع فايد 269.50 39 نور عبد القادر سعد عبد القادر بريك فايد الاعدادية بنات فايد 269.50 40 الاء سليمان شوقى سليمان حسنين الشهيد مصطفى محمود عبدالحميد ابو العنين فايد 269.50

أوائل إدارة القنطرة شرق

م اسم الطالب المدرسة الإدارة المجموع 1 ابو بكر رضا عبد السلام مدبولى أحمد زويل الرسمية لغات اعدادى القنطرة شرق 277.00 2 عبد الرحمن احمد محمد محمود حسين أحمد زويل الرسمية لغات اعدادى القنطرة شرق 277.00 3 احمد مدحت نصر محمد أحمد زويل الرسمية لغات اعدادى القنطرة شرق 276.50 4 عمر احمد السيد احمد سليمان أحمد زويل الرسمية لغات اعدادى القنطرة شرق 276.00 5 ساره جرجس فرج الله نخله حنا ام المومنين ع القنطرة شرق 275.00 6 ملك احمد عباس عبد الفتاح احمد طبانه ام المومنين ع القنطرة شرق 274.00 7 مالك حسن محمد محمد أحمد زويل الرسمية لغات اعدادى القنطرة شرق 273.50 8 كنزي ذكي نادهي ذكي أحمد زويل الرسمية لغات اعدادى القنطرة شرق 273.00 9 عبد الرحمن محمد حسن عثمان أحمد زويل الرسمية لغات اعدادى القنطرة شرق 271.50 10 حنين عبد الفتاح حسن حسن محمد ام المومنين ع القنطرة شرق 271.50 11 روان محمد سليمان منصور ام المومنين ع القنطرة شرق 271.50 12 هنا محمد سليمان محمد أحمد زويل الرسمية لغات اعدادى القنطرة شرق 271.00 13 حور محمود عيداروس عامر محمود ام المومنين ع القنطرة شرق 270.50 14 علي محمد علي عبد السلام أحمد زويل الرسمية لغات اعدادى القنطرة شرق 270.00 15 فاطمه احمد حسن على عبد الرحيم خالد بن الوليد تعليم أساسى اعدادى القنطرة شرق 269.50 16 على محمد احمد محمد الزملوط أحمد زويل الرسمية لغات اعدادى القنطرة شرق 268.00 17 ريم السيد علي عبد الله أحمد زويل الرسمية لغات اعدادى القنطرة شرق 267.50 18 ندى نصار سلامه محمد سليمان ام المومنين ع القنطرة شرق 267.50 19 مريم عبد العال همام مغازى همام ام المومنين ع القنطرة شرق 266.50 20 ياسمين السيد محمد سالم الابطال ع م القنطرة شرق 266.00

21 يوسف علاء حسن فريد عمر بن عبد العزيز ع القنطرة شرق 266.00 22 ساره وليد راضى ابراهيم السادات الاعدادية القنطرة شرق 265.50 23 محمد شريف فاروق عبد الله أحمد زويل الرسمية لغات اعدادى القنطرة شرق 265.00 24 محمد كامل ابراهيم احمد الابطال ع م القنطرة شرق 265.00 25 الاء غسان محمد فرج محمد القنطرة شرق الاعدادية القنطرة شرق 265.00 26 مريم محمود محمد سيد احمد ام المومنين ع القنطرة شرق 265.00 27 حنين تامر سلامه سلمى ام المومنين ع القنطرة شرق 265.00 28 يوسف مصلح محمد محيسن الشهيد محمد صلاح رياض ع القنطرة شرق 265.00 29 حبيبه محمد عباس محمد محمد القنطرة شرق الاعدادية القنطرة شرق 264.50 30 حبيبه علاء خيرى عبد الشافى عبد الرحيم ام المومنين ع القنطرة شرق 264.50 31 سهيلة حسن الحسينى عبد الجواد عمر بن عبد العزيز ع القنطرة شرق 264.00 32 سلمى محمد سيد جادالله أحمد زويل الرسمية لغات اعدادى القنطرة شرق 264.00 33 مريم فوزى عبد الجليل قناوى احمد ام المومنين ع القنطرة شرق 263.50 34 ساره حسن سلمى محمد سليم ام المومنين ع القنطرة شرق 263.00 35 مريم رضا إسماعيل محمد عبد العال أحمد زويل الرسمية لغات اعدادى القنطرة شرق 263.00 36 دينا احمد فاروق يوسف ابو حويو ام المومنين ع القنطرة شرق 263.00 37 إبراهيم كرم مسعود حسين السادات الاعدادية القنطرة شرق 263.00 38 جنى ايمن قريش عبد الحميد ام المومنين ع القنطرة شرق 262.50 39 مريم محمود مدحت ابراهيم ام المومنين ع القنطرة شرق 262.00 40 داليا محمود مجدى محمود حامد ام المومنين ع القنطرة شرق 260.50

أوائل إدارة القنطرة غرب

م اسم الطالب المدرسة الإدارة المجموع 1 يقين صلاح فارس سليم الشهيد السيد إبراهيم عامر ع القنطرة غرب 279.00 2 محمد محمود عكاشة محمود الرياض ك 17 ع م القنطرة غرب 278.00 3 جنات على احمد عيسى جاد الكريم الشهيد السيد إبراهيم عامر ع القنطرة غرب 277.50 4 ايمان السيد الباز السيد ابراهيم الشهيد السيد إبراهيم عامر ع القنطرة غرب 277.00 5 صباح محمود محمد محمد سالم القنطرة غرب الاعدادية بنات القنطرة غرب 276.50 6 هند حميدو عيد احمد القنطرة غرب الاعدادية الرسمية للغات القنطرة غرب 276.50 7 نور رضا سليم حسن احمد الرياح الاعدادية القنطرة غرب 276.50 8 ملك محمد عشماوى محمد عبد العال ابوبكر الصديق الاعدادية القنطرة غرب 276.50 9 شهد سامح احمد سيد عبد العزيز القنطرة غرب الاعدادية بنات القنطرة غرب 276.50 10 منه الله غصين ناصر غصين السموح تعليم أساسي ع القنطرة غرب 276.00 11 نورهان سويلم سلامه سويلم سلامه الرياح الاعدادية القنطرة غرب 276.00 12 محمد امين محمد سالمان محمد ابوخليفة الاعدادية بنين القنطرة غرب 276.00 13 اسراء محمد عبد الهادى محمد الرياح الاعدادية القنطرة غرب 275.50 14 محمد احمد سعد حسين عبد الحق ابوبكر الصديق الاعدادية القنطرة غرب 275.50 15 امل سلمى سليمان سلمى سليمان الشهيد السيد إبراهيم عامر ع القنطرة غرب 275.50 16 عبد الرحمن محمد صفاء ابو النور احمد عرابى الاعدادية بنين القنطرة غرب 275.00 17 جنى محمد السيد محمد سلمي ابوبكر الصديق الاعدادية القنطرة غرب 275.00 18 يوسف محمد فاروق محمد عفيفى ابوبكر الصديق الاعدادية القنطرة غرب 275.00 19 زياد محمد محمد سلمى القنطرة غرب الاعدادية الرسمية للغات القنطرة غرب 275.00 20 شمس عاطف محمد عبد المنعم محمد الشهيد السيد إبراهيم عامر ع القنطرة غرب 275.00

أوائل إدارة أبو صوير

م اسم الطالب المدرسة الإدارة المجموع 1 ندى ربيع حسن احمد احمد عمران ابو صوير الاعدادية بنات ابوصوير 277.00 2 ميران عبد الله حميد على على ابو صوير الاعدادية بنات ابوصوير 276.50 3 فاطمه علي محمود ابراهيم المحسمة الجديدة الإعدادية المشتركة ابوصوير 276.50 4 محمود احمد محمود محمد المنسى مكارم الاخلاق الاعدادية ابوصوير 276.00 5 زياد محمد السعيد ابراهيم المستقبل الرسمية المتميزة الاعدادية للغا ابوصوير 276.00 6 ناريمان مصطفى محمد عبد الصمد خليفة الشهيد محمود نافع ع م ابوصوير 275.50 7 سعيد محمد سعيد محمود محمود الرفاعى المستقبل الرسمية المتميزة الاعدادية للغا ابوصوير 275.50 8 احمد السيد احمد السيد المستقبل الاعدادية بنين ابوصوير 275.50 9 رانيا محمود عبد العزيز عبد اللطيف كمال بدران ع م ابوصوير 275.00 10 مياده السيد حسين عبد الرحمن ابراهيم ابو جريش ع ابوصوير 275.00 11 بسمله طارق السيد عبد الله كمال بدران ع م ابوصوير 275.00 12 منه محمد عبد الله عبد الجواد عزبة غنيم تعليم أساسى ع ابوصوير 274.50 13 ندى مصطفى حسان عبدربه 25يناير الاعدادية بنات تعليم اساسى ابوصوير 274.50 14 شهد عيد محمد ابراهيم المستقبل الرسمية المتميزة الاعدادية للغا ابوصوير 274.00 15 ايمان هانى السيد محمود كمال بدران ع م ابوصوير 274.00 16 سماح سامح محمد عبد الحكيم شحاته 25يناير الاعدادية بنات تعليم اساسى ابوصوير 274.00 17 آية احمد احمد علي سعيد المدينة المنورة تعليم أساسى ع ابوصوير 274.00 18 ملك زكريا السيد محمد الواصفية ع م ابوصوير 274.00 19 شهد عصام زكي محمد 25يناير الاعدادية بنات تعليم اساسى ابوصوير 274.00 20 سلمي احمد جمعة حسن محمد المحسمة الجديدة الإعدادية المشتركة ابوصوير 273.50

أوائل إدارة القصاصين

م اسم الطالب المدرسة الإدارة المجموع 1 روضه محمد على عبد الرحمن تل ثمود ع ت أساسي القصاصين 277.50 2 بسمله غنيم حسين غنيم أم مشاق الإعدادية القصاصين 277.50 3 عمر ابراهيم عبد السلام عبد الوهاب الشهيد خضر تعليم أساسى ع القصاصين 277.00 4 مى محمد على احمد تل ثمود ع ت أساسي القصاصين 277.00 5 سهيلة محمد حسين عبد الله القصاصين القديمة المشتركة ع القصاصين 276.50 6 روان إبراهيم عبد العزيز إبراهيم القصاصين القديمة المشتركة ع القصاصين 276.50 7 رقية محمد السيد عبد العزيز الخفيج تعليم اساسي ع القصاصين 276.00 8 بسمله السيد مصطفى محمد عوض ام حبيب تعليم اساسي الاعدادية القصاصين 276.00 9 عمر محمد عبد العزيز عبد الحليم ابراهيم الشيخ غريب الاعدادية القصاصين 275.50 10 بسمله محمد حميدة عبد الجواد حسن القصاصين القديمة المشتركة ع القصاصين 275.50 11 وسام احمد مصطفى السيد ام حبيب تعليم اساسي الاعدادية القصاصين 275.00 12 ميرنا محمد حامد حسن احمد القصاصين المشتركة الجديدة ع القصاصين 275.00 13 غادة سامح عبد الفتاح عبد الفتاح محمود الكوع ع م القصاصين 275.00 14 مى احمد مصطفى محمد تل ثمود ع ت أساسي القصاصين 274.50 15 منة السيد احمد ابراهيم محمد صبيح تعليم أساسى ع القصاصين 274.50 16 بسمله شرقاوى يوسف على القصاصين القديمة المشتركة ع القصاصين 274.50 17 مروه عبد الله احمد على مصطفى صبيح تعليم أساسى ع القصاصين 274.50 18 بسمه حامد محمد عبد الحميد القصاصين القديمة المشتركة ع القصاصين 274.50 19 حبيبة حسن احمد عبدة القصاصين القديمة المشتركة ع القصاصين 274.50 20 جنا الخطيب محمد علوان القصاصين القديمة المشتركة ع القصاصين 274.50

أوائل إدارة الإسماعيلية جنوب

م اسم الطالب المدرسة الإدارة المجموع 1 ماريا مدحت يوسف عزيز فاطمة الزهراء الاعدادية بنات الاسماعيلية جنوب 278.50 2 مريم اسامة محمد خليل على هيئة قناة السويس ع الخاصة عربى الاسماعيلية جنوب 277.50 3 مروان محمد ابو الحمد محمود على هيئة قناة السويس للغات ع الاسماعيلية جنوب 277.50 4 محمود شعبان عبد الراضى عمر الشهيد محمد صالح على السماك الاعدادية الاسماعيلية جنوب 277.00 5 مريم احمد نبيل يوسف ابو جريشه فاطمة الزهراء الاعدادية بنات الاسماعيلية جنوب 277.00 6 نور وليد على السيد ابراهيم هيئة قناة السويس للغات ع الاسماعيلية جنوب 277.00 7 حبيبه ابراهيم طلعت محمد محمود هيئة قناة السويس للغات ع الاسماعيلية جنوب 277.00 8 جويرية احمد محمد يونس العبور الاعدادية بنات الاسماعيلية جنوب 276.50 9 دينا محمد عبد الله محمد عتريس فاطمة الزهراء الاعدادية بنات الاسماعيلية جنوب 276.50 10 ملك احمد شحات سلامة محمد الحاج عبدالله ابوعلي الاعدادية الاسماعيلية جنوب 276.50 11 شيماء الشربينى الشربينى احمد عبد الفتاح العبور الاعدادية بنات الاسماعيلية جنوب 276.50 12 ملك محمد فرغلى محمد فاطمة الزهراء الاعدادية بنات الاسماعيلية جنوب 276.50 13 حلا حسن عبد الوهاب دكرونى محمد هيئة قناة السويس للغات ع الاسماعيلية جنوب 276.50 14 حبيبه محمد عبد الباسط احمد ابو السعود فاطمة الزهراء الاعدادية بنات الاسماعيلية جنوب 276.00 15 هنا علاء ابراهيم سلامه عبد الله بدر الاعدادية بنات الاسماعيلية جنوب 276.00 16 احمد محمد سيد سالم طه حسين الاعدادية بنين الاسماعيلية جنوب 276.00 17 مريم محمد فريد عوض الله فاطمة الزهراء الاعدادية بنات الاسماعيلية جنوب 276.00 18 عبد الله عاطف شحاته محمد محمد العمارات الاعدادية تعليم اساسي الاسماعيلية جنوب 275.50 19 هبة نادر احمد محمد علي هيئة قناة السويس ع الخاصة عربى الاسماعيلية جنوب 275.50 20 ملك ابوعمرة السيد ابو عمرة بدر الاعدادية بنات الاسماعيلية جنوب 275.50

أوائل إدارة الإسماعيلية شمال

م اسم الطالب المدرسة الإدارة المجموع 1 احمد عماد احمد ابراهيم سالم المجمع التعليمى الرسمية لغات إعدادى الاسماعيلية شمال 279.00 2 رغد عاطف عطية ابراهيم عطية 24اكتوبرالرسمية لغات ع الاسماعيلية شمال 278.50 3 بسنت محمد سعد زغلول عبده عبد ربه المنار الاعدادية الخاصة لغات رقم 2 الاسماعيلية شمال 278.50 4 عمر علي محمد على بغدادي المجمع التعليمى الرسمية لغات إعدادى الاسماعيلية شمال 278.50 5 مريم عصام محمد رافت المجمع التعليمى الرسمية لغات إعدادى الاسماعيلية شمال 278.50 6 منةالله وليد محمود حسن عبد الحق المجمع التعليمى اعدادى عربى الاسماعيلية شمال 278.50 7 فارس حسين عبد الحميد رزق حسن المجمع التعليمى الرسمية لغات إعدادى الاسماعيلية شمال 278.00 8 جنا غريب على غريب محمد المنار الخاصة للغات الإعدادية 1 الاسماعيلية شمال 278.00 9 مصطفى محمد محمد ابراهيم الطائف الرسمية اعدادي للغات الاسماعيلية شمال 278.00 10 حلا اسامه على محمد يوسف المنار الخاصة للغات الإعدادية 1 الاسماعيلية شمال 278.00 11 رحاب محسن عبد الرحمن سليم على المجمع التعليمى الرسمية لغات إعدادى الاسماعيلية شمال 277.50 12 حبيبة محمد عادل السيد مرشدى 24اكتوبرالرسمية لغات ع الاسماعيلية شمال 277.50 13 خالد وليد عطيه دياب الشافعى 24اكتوبرالرسمية لغات ع الاسماعيلية شمال 277.50 14 مريم احمد محمد محمد البسيونى 24اكتوبرالرسمية لغات ع الاسماعيلية شمال 277.50 15 دنيا عباس عبد الحليم عباس ابراهيم 24اكتوبرالرسمية لغات ع الاسماعيلية شمال 277.50 16 معاذ محسن احمد شحاته الخلفاء الراشدين الاعدادية المشتركة الاسماعيلية شمال 277.50 17 ياسمين ايهاب سيد محمد الخلفاء الراشدين الاعدادية المشتركة الاسماعيلية شمال 277.50 18 هنا نصر اسماعيل عمر محمد 24اكتوبرالرسمية لغات ع الاسماعيلية شمال 277.00 19 مريم تامر سيد احمد السيدة خديجة ع بنات الاسماعيلية شمال 277.00 20 علي محمد عبد الرازق محمد المرسى المجمع التعليمى الرسمية لغات إعدادى الاسماعيلية شمال 277.00

تجدر الإشارة إلى أن وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية شدد أن اللجان القائمة بإعداد وتصحيح الامتحانات قد عملت بجد واجتهاد لضمان الدقة والعدالة في التصحيح، وحصول كل طالب على حقه، كما تم التأكيد على الالتزام بجميع الإجراءات والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين خلال فترة الامتحانات.