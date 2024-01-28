هتتفرج على الماتش براحتك “تردد قناة بين سبورت الرياضية 2024” المفتوحة بدون تشفير

يسعد عشاق كرة القدم الآسيوية بالتعرف على تردد قناة بين سبورت آسيا فقد أثبتت قنوات بي إن سبورت نفسها كوجهة متميزة لتغطية بطولة كأس آسيا العالمية تقدم الباقة القطرية الأولى رياضيا ثلاث قنوات رياضية مخصصة لهذا الحدث الكبير وتبرز بتغطية شاملة وجودة عالية.

تردد قناة بين سبورت الرياضية 2024

تردد قناة بين سبورت الرياضية على النايل سات:

التردد:12188

معامل الترميز:27500

معامل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قناة بين سبورت الرياضية على سهيل سات:

التردد:10810

معامل الترميز:27500

معامل الاستقطاب: أفقي

تردد قناة بين سبورت الرياضية2 على النايل سات:

التردد:12245

معامل الترميز:27500

معامل الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة بين سبورت الرياضية3 على النايل سات:

التردد:12245

معامل الترميز:27500

معامل الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة بين سبورت الرياضية4 على النايل سات:

التردد:12245

معامل الترميز:27500

معامل الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

ما يميز قناة بين سبورت عن غيرها

إن بين سبورت آسيا تعتبر الخيار للمشجعين الرياضيين الذين يتوقون لمتابعة الأحداث الكروية بشغف بالإضافة إلى تغطيتها الحصرية لكأس آسيا تقدم قنوات بي إن سبورت مجموعة من البرامج والفعاليات المصاحبة للمونديال الآسيوي مما يضيف قيمة مميزة لتجربة مع الالتزام بالجودة العالية والتغطية المتميزة تؤكد بين سبورت آسيا على دورها الكبير في تلبية تطلعات الجماهير الرياضية وتجعل من متابعة كأس آسيا تجربة لا تضاهى على شاشاتها المتنوعة والمثيرة.