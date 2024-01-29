Pregnancy تنزيل كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 في محافظات العراق عبر منصة مظلتي

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024، حتى الآن لم يتم الاعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 ولم يتم تحديد موعد رسمي لاطلاق الكشوف التي ينتظرها الالاف من الاسر الفقيرة والمحتاجة ليتمكنوا من شراء مستلزمات وطلبات المنزل، واليكم طريقة الاطلاع على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 فور ظهورها عبر زيارة رابط منصة مظلتي.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024

ومن المقرر أن يتم الاعلان عن كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 قريبا قبل حلول شهر رمضان، ويعد برنامج الرعاية الاجتماعية واحدا من أهم برامج الدعم المالي في العراق ويستفيد منه الالاف من المواطنين على مستوى كافة المحافظات، ويهدف البرنامج إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير شبكة أمان اجتماعي للمواطنين ليتمكنوا من تلبية احتياجاتهم الأساسية، واليكم رابط تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024:

قم بالدخول إلى موقع مظلتي.

انقر على خيار “برنامج الرعاية الاجتماعية”.

النقر على عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024.

قم بإدخال البيانات المطلوبة بدقة، مثل الاسم والرقم الوطني والمحافظة.

تحقق من صحة البيانات التي قمت بإدخالها، قبل الضغط على زر “الاستعلام”.

قم بتحميل الكشوف على جهازك لتبحث عن اسمك بسهولة.

وإذا لم تجد اسمك في قائمة المشمولين بالرعاية فقد تكون غير مؤهل أو لم يتم مراجعة طلبك بعد.

شروط القبول في الرعاية الاجتماعية

واليكم شروط القبول في برنامج الرعاية الاجتماعية والتي أعلنتها وزارة العمل العراقية، وهي:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

أن يكون عمر المتقدم الرجل لا يقل عن 18 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا.

وبالنسبة للنساء يجب أن لا يقل عمرهن عن 15 عامًا وألا يتجاوز 55 عامًا.

أن يكون عدد أفراد الأسرة المتقدمة للدعم لا يقل عن 4 أفراد.

يمكنك الاطلاع على كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 عبر موقع وزارة العمل العراقية فور أن يتم اعتمادها من قبل السيد الوزير احمد الاسدي بعد أن يتم الانتهاء من اعمال الفحص لكافة الطلبات المقدمة من الفقراء.

مازلنا نتابع معكم لحظة بلحظة أخبار المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة والتي لم يصدر عنها إي بيانات او تصريحات من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشأن موعد نشر كشوفات الاسماء التي تم قبولها بعد التحري والفحص لجميع الأسماء التي تقدمت للحصول على الرعاية الاجتماعية بالعراق.