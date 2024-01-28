هدايا كتير وبالجملة ببلاش ..لفتح بكدج ميسي 105 في PES 2024 Mobile اي فوتبول بيس

تشغل تحديثات لعبة PES اهتمام العديد من اللاعبين حول العالم، حيث تقوم الشركة المطورة للعبة بإضافة مزايا جديدة وتحسينات من خلال التحديثات بانتظام، ومن ثم يتم تطوير اللعب وتحسين الجرافيكس وإضافة لمسات جديدة تجعل اللعبة أكثر إثارة وواقعية، تجذب هذه الإضافات العديد من اللاعبين وتجعلهم يقوموا بتحميل التحديثات الجديدة للاستمتاع بأحدث ما تقدمه اللعبة.

ما الذي يميز التحديث الجديد لبيس اي فوتبول

يتميز التحديث الجديد بعدة إضافات، منها إمكانية مشاركة الأصدقاء وتشكيل فرق للتنافس ، تحسينات في عقود اللعبة وإضافة مكافآت جديدة، تجربة اللعب لمدة محددة مجاناً لجذب المزيد من اللاعبين، تحسينات في واجهة المستخدم وتصميم اللعبة، تطوير في التصميم الرياضي وإضافة مؤثرات واقعية هذه التحديثات تهدف إلى زيادة التشويق والتنافس في عالم لعبة أي فوتبول.

شحن كوينز بكدج ميسي

لفتح بكدج ميسي 105 في PES 2024 Mobile، قم بتحميل اللعبة من متجر جوجل بلاي إلى هاتفك المحمول وتشغيلها، في قسم الباكات اللاعبين اختر باقة Lionel Messi 105، قم بفتح بطاقة Messi نسخة عام 2009 ثلاث مرات متتالية، نظم اللاعبين وفقا لقوتهم ومراكزهم، ابحث عن باقة Héctor Bellerín، قم بالخروج من باقة L.Messi 105 وافتحها مرة أخرى بدفع 100 كوينز أو يفضل 900 كوينز لضمان النجاح.

شحن كوينز مجانية في بيس 2024

يمكنك الحصول على كوينز مجانية من خلال تسجيل الدخول إلى اللعبة يوميا للاستفادة من الحملات المجانية والحصول على شحنات مجانية تصل إلى 50 كوينز يوميا يتطلب جمع الكوينز بانتظام لتتمكن من فتح بكدج ميسي 105.