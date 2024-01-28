دون الـ 1000000 دينار.. زيادة فورية في رواتب المتقاعدين وتحديد موعد صرف راتب شهر فبراير 2024

كشفت وزارة المالية العراقية، عن موعد صرف رواتب المتقاعدين التي تأتي بقيمة الزيادة الجديدة البالغة نحو 100 ألف دينار عراقي لجميع المستفيدين، إضافة إلى أن جميع من يحصل على دون المليون دينار يستحق له الحصول على الزيادة المقرة من قبل مجلس الوزراء العراقي، بما توفر هذه الزيادة على جميع المواطنين حياة كريمة ملائمة ومستوى معيشي في ظل الأوضاع التي يمر بها العالم.

موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر فبراير 2024

أكدت وزارة المالية أن صرف رواتب المتقاعدين يوافق يوم 1 من كل شهر ميلادي ما لم يكن هناك إجازة رسمية في دولة العراق، وفي حالة وجود إجازة يتم تحديد موعد جديد لعمليات الصرف، وفي هذا فإن هناك توقعات كبيرة تُشير أن صرف الرواتب يوافق يوم 1-2-2024، على أن يحصل عليها جميع المتقاعدين وذلك بالزيادة الجديدة التي تم تطبيقها مؤخرًا.

كيفية الإستعلام عن رواتب المتقاعدين

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في دولة العراق، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-