خطوات ضبط تردد قناة الجزائرية الأرضية 2024 الجديد “متاح على جميع الأقمار الصناعية”

ضبط تردد قناة الجزائرية الأرضية يبحث الملايين في الوطن العربي عن تردد قناة الجزائرية الأرضية لعام 2024 على القمر الصناعي النايل سات، وذلك لمتابعة عدد المباريات المقرر بثها على هذه القناة بشكل مجاني لكل محبي كرة القدم الأفريقية.

ضبط تردد قناة الجزائرية الأرضية 2024

لكن يمكنكم متابعة الموقع الرسمي للقناة أو البحث عبر محركات البحث للحصول على التردد الحالي عندما يتم تحديده يذكر أن قناة الجزائرية الأرضية تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الثقافية والترفيهية باللغة العربية، وقد حصلت على حقوق بث بعض مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام حاليا في دولة ساحل العاج.

تردد قناة الجزائرية الأرضية 2024 على النايل سات

تردد القناة: 11680.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي H.

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد الجزائرية الأرضية على الهوت بيرد

القمر الصناعي: هوت بيرد.

التردد: 12577.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: SD.

تردد الجزائرية الأرضية على أستر

القمر الصناعي: استرا.

التردد: 12577.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: SD.

خطوات ضبط تردد القناة على جهاز الريسيفر

يمكن بكل سهولة القيام بضبط تردد القناة على جهاز الريسيفر خطوة بخطوة حتى يتم تحميل القناة وحفظها على قائمة القنوات على النحو التالي: