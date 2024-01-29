يـلا افـتح رابط نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي | لينك نتيجة الصف الاول الثانوي موقع وزارة التربية والتعليم الترم الاول 2024

يترقب الطلاب وأولياء الأمور موعد ظهور نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول 2024، وذلك بعدما أنهي كافة الطلاب الامتحانات يوم الخميس الماضي 25 يناير في كافة المحافظات، حيث بدأت بعض المدارس في عدة إدارات حول الجمهورية من اعلان النتيجة بعد انتهاء عمليات التصحيح وعمليات رصد ومراجعة الدرجات، ويتساءل الطلاب عن كيفية الاستعلام عن نتائج الصف الاول والثاني الثانوي وهذا ما نقدمه اليكم خلال سطور المقال.

نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي

يمكن للطلاب الحصول على النتيجة عبر صفحات الفيسبوك الخاصة بكل مدرسة حيث تقوم كل منها بنشر النتيجة برقم الجلوس على وسائل التواصل الاجتماعي في صورة قوائم تفصيلية على الفيسبوك، ومن جهة أخرى لم تنشر وزارة التربية والتعليم اي رابط لنتائج الصف الاول والثاني الثانوي وذلك لانها سنوات نقل وتلتزم كل مدرسة ظهور النتيجة بعد انتهاء تصحيح الاوراق ومراجعة الدرجات، وتقوم مديرية التربية والتعليم في محافظتي القاهرة والجيزة بنشر نتيجة سنوات النقل عبر بوابة التعليم الاساسي، كما نفت الوزارة أن النتيجة ستكون عبارة عن ألوان وانما هي بالدرجات تبعا لكل مادة دراسية، ولقد أجري طلاب النقل في المرحلة الثانوية اختبارات نصف العام الكترونيا على التابلت وفقا لجاهزية بنية المدرسة التكنولوجية، ومن المتوقع اعلان النتيجة خلال أيام قليلة بعد انتهاء عمليات التصحيح ورصد الدرجات.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي

يستطيع الطلاب بكل سهولة الحصول على نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي بمحافظة القاهرة والجيزة من خلال اتباع الخطوات التالية: