احدث اشارة: تردد قناة المغربية الرياضية TNT المفتوحة “العارضة لمباريات البطولة الأفريقية”

تردد قناة المغربية الرياضية والتي يبحث عنها جموع المصريين، التي وهى قد تعرض مباراة منتخب مصر اليوم في الدور السادس عشر من بطولة كأس أمم إفريقيا، والتي يقابل بها منتخب الكونغو الديموقراطية اليوم الأحد الموافق 28 يناير 2024 وهى المباراة والتي يأمل بها المصرية في تحقيق أول فوز للمنتخب المصري في مشواره الأفريقي بعد سلسله من التعادل يأمل أن بكسرها، وإليك تردد القناة المغربية الرياضية.

تردد قناة المغربية الرياضية

تمتلك قناة المغربية الرياضية عدة مباريات هامة من بطولة كاس أمم إفريقيا والتي أعلنت أنها تمتلك حقوق بثها للمباريات على ترددها الجديد علي ىالنايل سات، وتذاع اليوم مباراة منتخب مصر مع منتخب الكونغو الديمقراطية في التاسعة مساءا بتوقيت تونس والمغرب وفى تمام العاشرة بتوقيت مصر وهى المباراة التي قد يجدد بها المنتخب المصري الأمل في الحصول على البطولة بعد مباريات المتواضعة في دور المجموعات، والذي صعد بها في الثواني الأخيرة على حساب منتخب غانا والذي تعادل بعد الفوز طوال 80 دقيقة من المباراة ليصعد المنتخب المصري بفضل أداء منتخب موزمبيق أمام غانا.

القناة الناقلة لمباراة مصر والكونغو

من المحتمل أن تنقل قناة المغربية الرياضية اليوم بنات دور ال16 من كأس أمم الأفريقية ومنها مباراة المنتخب المغربي بشكل مؤكد أما مباراة منتخب مصر اليوم مع الكونغو من المحتمل أن تذاع على تردد قناة المغربية الرياضية بأعلى جودة من الصوت والصورة على بيانات الإشارة الاستقبال التالية: