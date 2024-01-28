“اتفرج حالا!!”.. مشاهدة مباراة مصر والكونغو الآن عبر القنوات المجانية في كأس امم افريقيا بجودة HD

مشاهدة مباراة مصر والكونغو، جموع الشعب المصري يبحثون الآن عن كيفية مشاهدة مباراة مصر والكونغو عبر القنوات المجانية في كأس امم افريقيا على جميع الاقمار، حيث سنتطلق صافرة مباراة مصر والكونغو بعد قليل على الاراضي الايفوارية، ويدخل منتخب مصر اللقاء باحثا عن تحقيق الفوز والصعود للدور ربع النهائي من البطولة القارية، واليكم تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر والكونغو وطريقة استقبالها، فتابعونا.

مشاهدة مباراة مصر والكونغو

يمكنك مشاهدة مباراة مصر والكونغو عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية، كما يمكنك متابعتها بالكامل على مدار الشوطين من خلال القنوا المجانية المفتوحة التي أعلنت عن نقلها تلك المباراة، ولذا ننشر لكم ترددات خمسة قنوات مجانية لنقل مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في دور ال16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية:

تردد قناة Ortb البينينية عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 275004.

تردد قناة TRT عبر قمر يوتلسات 7 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 275005.

تردد قناة tvt التوجولية عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 275002.

تردد قنوات TV 5.8 القمر الصناعي تركسات 42 شرقًا

تردد 12356 H معدل ترميز 7100

تردد 12346 H معدل ترميز 96003.

تردد قناة Rti الإيفوارية عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

طريقة استقبال القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر والكونغو

ويمكنك فورا استقبال القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر والكونغو على الريسيفر من خلال اتباع ما يلي:

قم بالضغط على زر MENU في ريموت الريسيفر.

اختر التركيب الهوائي، ومن اختر اضافة تردد جديد.

حدد القمر الصناعي.

قم بادخال احداثيات التردد بشكل صحيح.

اضغط على كلمة بدء البحث.

بعد نهاية البحث ستظهر لك القناة بالقائمة.

موعد مباراة مصر والكونغو

ستقام مباراة مصر والكونغو في تمام العاشرة مساء اليوم الأحد،بتوقيت القاهرة على ملعب لوران بوكو بمدينة سان بيدرو، وسيغيب عن صفوف الفراعنة محمد الشناوى حارس المرمى وامام عاشور ومحمد صلاح بسبب الاصابة.

تشكيل منتخب مصر

تم الاعلان عن تشكيل منتخب مصر منذ قليل:

حارس المرمى: أبو جبل

خط الدفاع: فتوح – منعم – حجازي – هاني

خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – النني

خط الهجوم: تريزيجيه – زيزو- مصطفى محمد

الآن يمكنك مشاهدة مباراة مصر والكونغو الآن بجودة عالية للصوت والصورة عبر أحد القنوات المجانية التي ذكرنا التردد الخاص بها أعلاه، حيث بدأت المباراة قوية وسريعة من جانب كلا الفريقين اللذان يمنيان النفس بالفوز واقتناص النقاط الثلاثة.