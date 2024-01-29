الحق سجل.. لينك التقديم في وظائف البريد المصري 2024 عبر بوابة الوظائف الحكوميه jobs.caoa.gov.eg

أتاحت الجهات المختصة رابط التقديم على وظائف البريد المصري 2024 عبر الإنترنت، حيث أعلنت الهيئة البريدية خلال الأيام السابقة عن توافر مجموعة من الوظائف الشاغرة بها، كما كشفت عن المؤهلات العليا المطلوبة لتلك الوظائف وبينت الشروط والمتطلبات اللازم توافرها في المتقدم حتى يتم قبوله فيها.

رابط التقديم على وظائف البريد المصري 2024

أعلنت الجهات المعنية عن فتح باب القبول في وظائف البريد المصري 2024 خلال الأيام السابقة، حيث بدء التسجيل على الموقع الرسمي الذي أتاحته الوزارة منذ يوم 18 يناير وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 31 يناير.

ومن خلال اتباع الخطوات التالية يتمكن الراغب في الالتحاق بتلك الوظائف برفع أوراقه على الموقع، وذلك على النحو التالي:

الولوج إلى المنصة الإلكترونية بوابة الوظائف الحكومية .

تحديد خيار الوظائف.

اختيار تبويب الهيئة القومية للبريد المصري.

رفع جميع الأوراق والمستندات المطلوبة بشكل صحيح.

اتباع التعليمات ومن ثم الضغط على أيقونة تسجيل من أجل استكمال طلب التقديم.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل في وظائف البريد المصري

تتمثل تلك الأوراق والملفات التي حددتها الجهات المختصة في النقاط الآتية:

عدد 4 صور شخصية حديثة.

إرفاق شهادة الخدمة العامة بالنسبة للإناث.

نسخة من البطاقة الشخصية سارية الصلاحية.

رفع شهادة المؤهل العلمي، والمؤهلات الأعلى إن وجدت.

ارفاق شهادة التأهيل أو كارت الخدمات بالنسبة لذوي القدرات الخاصة.

تقديم وثيقة الخدمة العسكرية بالنسبة للذكور.

تقديم إيصال الإيداع البنكي.

إحضار كارنيه عضوية نقابة المهندسين المحامين إن وجدت.

متطلبات وشروط التقديم على وظائف البريد المصري 2024

من أجل تحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين وضعت الجهات المسؤولة عن تنظيم مسابقة البريد المصري عدة شروط لابد من استيفائها، وهي كالتالي:

امتلاك المتقدم الجنسية المصرية.

التمتع بالسمعة الطيبة والسلوك الحسن.

عدم تجاوز المتقدم لسن 30.

ألا يكون المتقدم قد تم الحكم عليه في إحدى القضايا الجنائية، أو أي عقوبة مخلة بالشرف.

عدم فصل المتقدم من الخدمة مسبقا لأي سبب من الأسباب.

المؤهلات المطلوبة للتقديم في وظائف البريد المصري

ان يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس العلوم.

بكالوريوس التجارة.

ليسانس الحقوق.

بكالوريوس التربية.

بكالوريوس نظم المعلومات الإدارية.

بكالوريوس الخدمة الاجتماعية.

بكالوريوس اللغة العربية.

كما تم الإعلان على أنه من المقرر أن يتم العمل على إعلان نتيجة التقديم على وظائف البريد المصري بعد أن يتم العمل على الانتهاء من فرز كل الطلبات التي تم العمل على تقديمها من الكثير من المواطنين.

والجدير بالذكر بانه ومن خلال تسجيل بالدخول الى بوابة التوظيف الحكومية وتقديم الاوراق المطلوبة يمكن لجميع الشباب او الراغبين للتقديم الان قبل انتهاء وقت التقديم.

الجدير بالذكر قد يكون اخر وقت للتقديم قد سيكون اخر شهر يناير الجاري والذي يوافق يوم 31 من يناير وذلك بعد ما فتح باب التقديم في 18 يناير 2024 لمزيد من الاخبار الحصرية تابعونا على موقع البديل.