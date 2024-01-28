جميع اسماء pdf نقل النفوس الوجبة 121 كافة محافظات العراق

أصدرت وزارة الداخلية العراقية، الوجبة الـ 121 من نقل النفوس في جميع محافظات العراق، حتى أن هذه الوجبة شملت عدد كبير من المواطنين الراغبين في تعديل بياناتهم الشخصية، إضافة إلى أن هذه الخدمة تعد إلكترونية، مما تُسهل على جميع المتقدمين في توفير الوقت والجهد اللازم دون الذهاب إلى أي مكان أو مقر، مع العلم أنه في السطور التالية نكشف لكم طريقة استخراج هذه الكشوفات بكل سهولة.

عرض أسماء نقل النفوس وجبة 121

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بإستخراج اسماء نقل النفوس الوجبة 121 عبر موقع وزارة الداخلية، وفقًا لما يلي:-

أن يتم التوجه إلى موقع وزارة الداخلية.

إدخال اسم المتقدم ورقم الهوية.

التوجه إلى الخدمات الإلكترونية بعد ذلك.

تحديد الوجبة الجديد من نقل النفوس.

ليتم القيام بإدخال جميع البيانات الخاصة بالمواطن.

الضغط على أيقونة “بحث”.

ليتم عرض كشوفات الوجبة 121 في النهاية بكل سهولة.

شروط التقديم في وجبات نقل النفوس 2024

يمكن التقديم في خدمة نقل النفوس التي أطلقتها وزارة الداخلية العراقية، وفقًا للشروط التي تتمثل في الأتي:-